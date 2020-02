Tras conocerse las encuestas de intención de voto rumbo a las elecciones de mayo, los partidos políticos hacen números para ver si los porcentajes alcanzan para seguir esperanzados en una segunda vuelta. El menos favorecido resultó Luis Fernando Camacho, quien pese a asegurar que las encuestas son manipuladas y politizadas, al parecer cree en ellas porque salió raudamente a proponer una candidatura en blanco, en pos del país y la democracia.

Para entender mejor la posición del excívico, esto no es más que, “cartas adentro, barajemos y repartamos otra vez”. A Camacho le encantaría volver el tiempo atrás y limpiar todo, poner todo en blanco inmaculado y que la población lo vuelva a ver como el gran líder y libertario del poder opresor y tirano de Evo Morales. Lastimosamente las hojas se mancharon por su apetito voraz del poder, por su deslealtad hacia su acompañante de fórmula, por utilizar la fe y la iglesia para hacer campaña y por negar antes de las 3 campanadas a su recomendado a ENTEL.

Camacho se embarró solo y ahora quiere forzar una supuesta unidad porque las cosas le están saliendo de mal en peor. ¿Ustedes creen que Camacho hablaría de candidaturas en blanco y de bloque de unidad, si él estuviera arriba en las encuestas? A como de lugar le gusta dirigir, mandar, grabar para presionar y extorsionar. Ahora nos salen con el cuento que si no nos unimos, vendrá el lobo Morales. No habrá unidad y Evo no volverá. Dejemos de forzar e intimidar a la población, pues ya tuvimos 14 años de lo mismo y estamos cansados de políticos mentirosos y traicioneros.

Fuente: Facebook Richard Arispe Carrasco

