Carnaval: Tránsito movilizará 3.800 agentes para limitar la velocidad en carreteras

miércoles, 19 de febrero de 2020

Fuente: paginasiete.bo

ABI / La Paz

El director nacional de Tránsito, Walter Miranda, presentó este miércoles el plan preventivo denominado Bolivia Destino Seguro, que movilizará a 3.800 agentes para ponerle un límite a la velocidad en las carreteras del país durante las fiestas de Carnaval.

«El objetivo del plan de prevención es ponerle un límite a la velocidad y a la imprudencia que provocan accidentes con muerte de personas y heridos, causando en la familia boliviana dolor y luto», aseveró Miranda.

La presentación de dicho plan estuvo acompañado por un simulacro de un accidente de tránsito en las instalaciones del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana BOL-110, en el que participaron la Policía, Cruz Roja Boliviana, Alcaldía, Bomberos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Automóvil Club Boliviano.

Miranda explicó que, en cumplimiento del Plan de Operaciones por Carnaval de la Policía, las tareas de la Dirección de Tránsito se intensificarán desde el viernes hasta el cierre del Carnaval con el Corso de Corsos en Cochabamba.

Exhortó a los conductores del transporte público y particular evitar el consumo de bebidas alcohólicas cuando conduzcan en carreteras, evitar el exceso de velocidad, a respetar las normas de tránsito, usar el cinturón de seguridad, no utilizar celular y no excederse en la velocidad máxima de 80 kilómetros por hora en carreteras.

El Director Nacional de Tránsito especificó que los vehículos deben estar en buen estado mecánico y técnico, deben portar triángulos de emergencia, botiquín de primeros auxilios, caja de herramientas, llantas de auxilio, extinguidor, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsitos (SOAT) y roseta de la Inspección Técnica Vehicular (ITV).

En ese sentido, se efectuará un estricto control en las terminales de buses para que los operadores del transporte cumplan con las normas de tránsito.

El plan contempla el despliegue de ambulancias en varios puntos de la carretera La Paz-Oruro (Jatita, Caracollo, Vila Vila, Kemalla y Panduro), en la ruta hacia Cochabamba (Capachos, Soracachi y Caihuasi) y en las rutas interprovinciales hacia Yungas, Desaguadero y Copacabana.

