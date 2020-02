César Salinas: “La receta para mejorar se resume en una frase: Jugar, jugar y jugar

César Salinas siente que comienzan a ser palpables las apuestas que asumieron desde que comenzó su etapa como presidente de la FBF. El nivel de la sub-23, las giras por Sudamérica y Europa con diferentes selecciones, han desembocado en una actitud distinta de los jugadores en la que el seleccionador nacional César Farías es una pieza clave. Tras un inicio de año difícil en lo deportivo, Salinas habló de temas decisivos en este 2020, como las eliminatorias, la Casa de la Verde o la venta de los derechos de TV para los próximos cuatro años.

¿Es un alivio lo de la sub-23?

Creo más bien que ha sido fundamental haber comenzado un proceso en las menores. El año pasado hicimos campeonatos en diferentes categorías y varios de estos chicos estuvieron en esta sub-23. Es parte del proceso que tenemos como proyecto en la FBF para estos 4 años y fracción como gestión. Pero también creo que una parte importante fue la elección de César Farías como DT de la selección absoluta y las otras categorías; se ve el cambio, el progreso de nuestro fútbol. En una reunión de Conmebol el presidente Alejandro Domínguez dijo que estaba preocupado por Bolivia. Eso a mí me dio impotencia, vergüenza, porque administrativa y deportivamente estábamos lejos.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Y ahora, ¿hay cambios?

Deportivamente se ven progresos. Me han mandado mensajes de otras federaciones porque han quedado sorprendidos con el nivel de la sub-23 y también reconocieron que tiene mucho mérito el profesor Farías. Se ven jugadores con ilusión, con actitud, con ambición de gloria que ha permitido que el hincha se sienta orgulloso de ser boliviano, por cómo su selección pelea en cancha. En el partido ante Perú, de no haber sido por el árbitro Nicolás Gallo, hubiéramos avanzado.

Administrativamente se avanzó, pero quedaba un bache con lo deportivo… Administrativamente, en la FBF, se han generado tres departamentos: el financiero, el de competiciones y el de desarrollo. Son áreas importantes, especialmente el de competiciones que atañe directamente a la selección y a todas las asociaciones. Hemos reordenado la FBF, la dotamos de gente ejecutiva, profesional, nos costó, pero al fin creo que vamos por buen camino. Pienso que desde ahí hacemos un trabajo ordenado para lanzar las competiciones en las diferentes categorías en selecciones y torneos de reservas. De aquí salieron varios jugadores para el nivel profesional y a ello se suma la sub-15, 17 y 19 que hicieron giras por Venezuela, Perú, Argentina y Brasil; ese tipo de partidos a otro nivel hizo que estos chicos maduraran internacionalmente, y bueno, el resultado es este llegaron en mejores condiciones a Colombia, y la selección comenzó a revivir, por encima de las expectativas que teníamos los bolivianos.

En un balance rápido en el área financiera, de competiciones y de desarrollo, ¿qué diría?

Creo que ya terminamos de reestructurar la parte administrativa de la FBF, cada departamento sabe lo que tiene que hacer. El área de desarrollo es la encargada de implementar la infraestructura de las asociaciones, el tema de capacitaciones, del equipamiento y se encarga de los torneos menores, sub-13, que viene financiada por Conmebol. Ha sido una experiencia interesante porque se lo hace en un solo distrito y se juntan los chicos de esa edad y los papás, es el torneo más simpático. Los otros torneos de selecciones a nivel departamental, en las diferentes categorías y el profesional, directamente van al departamento de Competiciones. Y por último, el financiero es el que se encarga del flujo de fondos, que proyecta ver cuánto va a entrar, cuánto nos van a costar los torneos y cuánto es el remanente que puede sobrar para distribuir entre los clubes profesionales y las asociaciones.

Ahora, el hincha ha comenzado a aceptarlo…

Te puedo decir que, en estos últimos diez años, el único DT profesional o de primer nivel que llegó al país es César Farías. Lo trajimos cuando era presidente de The Strongest y nos dio mucha enseñanza, muchas cosas con un juego de calidad, incluso a nivel de competición sana con los demás entrenadores nacionales y extranjeros. Apostamos al 100% por él junto a la dirigencia que me acompaña, porque no te olvidés que estaba el profesor (Eduardo) Villegas y gozaba de la simpatía de la afición porque era el último campeón, pero a veces tú tienes un sexto sentido para tomar una decisión y pese a que me expuse mucho, le otorgué el apoyo haciendo gestión con el comité ejecutivo, para que aprobáramos su contratación. Pienso que fue una decisión acertada porque ya se ven los resultados y dentro de esa lógica y línea de trabajo da para soñar con clasificarnos al próximo Mundial. Lo bueno que tiene Farías es que es muy disciplinado, muy profesional, muy ordenado y le dedica 18 horas cada día a su trabajo. Dice mucho y como FBF tenemos que darle apoyo en la parte logística, en las exigencias, y también, llegado el momento, estar en la misma línea en la parte económica con los jugadores para que estén bien concentrados.

Año y nueve meses de gestión, ¿hay una FBF estable para encarar el proceso de eliminatorias, el 26 de marzo?

Sí, la FBF institucionalmente está consolidada, estable, tenemos un equipo de trabajo con personal calificado y prueba de ello es que cuando estuvo el ejecutivo para Sudamérica de FIFA, Jair Bertoni, más dos ejecutivos, se han llevado la mejor impresión. Ellos vinieron e hicieron mesas de trabajo. Evaluaron las cuentas Forward (programas que impulsa FIFA) y cruzaron información con la Casa de la Verde. Por el trabajo que hemos mostrado en esos días se han llevado la mejor impresión. Bertoni fue muy sincero y en público dijo que la FBF estaba más profesional que antes.

¿Qué conclusión se llevaron de la Casa de la Verde?

Les hemos presentado un proyecto dentro de lo que nosotros pensamos que puede ser más útil. Hubo algunas discrepancias, en el tema estrictamente de funcionalidad deportiva, pero no discrepancias fuertes, ya que por la experiencia que tiene FIFA en el asesoramiento a diferentes selecciones, nos dieron ideas positivas. En diez días más tenemos que presentar un dibujo de cómo será la Casa de la Verde. El financiamiento está asegurado, ellos nos financian hasta con 2,7 millones de dólares, pero se tienen que cumplir muchos requisitos y los vamos a cumplir. Mucha gente nos decía que sería lo mismo de Cochabamba (Vinto), que íbamos a comprar el terreno y que ahí se iba a quedar todo, pero yo no me manejo de esa manera, se compró el terreno, se ha hecho una gestión de más de ocho meses con Conmebol y FIFA, cumpliendo con los requisitos que exigían, y logramos el financiamiento de la Casa de la Verde. La FBF puso como contraparte 100.000 dólares con autorización de ellos. Lo demás viene así; 1,7 Conmebol, y 1 millón FIFA.

¿Se ha cumplido con las exigencias en la fiscalización?

Mandaron su propio tasador, hicieron el cruce legal y técnico ellos mismos y una vez que aprobaron, como en un banco, se hizo recién el desembolso. En estos momentos los papeles legales están consolidados a nombre de la FBF por 40 mil metros. Bolivia es la única en Sudamérica que no tiene un CAR, y FIFA le ha puesto mucho énfasis para que tengamos ese centro, con el compromiso de Bertoni, de que van a financiar, y lo único que nos queda a nosotros es trabajar en la parte del proyecto a diseño final con valores, presentárselo a FIFA con otros requisitos más y siendo optimistas creemos que en cuatro o cinco meses ese proyecto estará aprobado en su comité. Después, hay que hacer la licitación para que la mejor empresa se lo adjudique y se empiece a construir.

¿Cómo darle espacio a una selección en un año ajustado?

En el tema deportivo lo tengo claro, pero también depende del trabajo que hagamos con el apoyo que nos den los presidentes de los clubes y las asociaciones del país, porque para que una selección rinda, necesitamos darle espacio para que el técnico pueda hacer grupo; solo así se logrará la confianza de amistad, de convivencia. Este es un año muy apretado, pero para 2021 vamos a tomar espacios para que la selección juegue amistosos al margen de las fechas FIFA. Para aquello, vamos a tener que apelar a la comprensión de la dirigencia para que cedan a sus jugadores y en base a ese proceso continuo de jugar en la selección absoluta y menores, esperamos tener más expectativas de conseguir buenos resultados. El objetivo mayor es clasificarnos al Mundial de Catar y eso solamente se logrará en base a trabajo.

¿Y la Casa de la Verde en Santa Cruz?

En el tema de infraestructura la parte más importante es consolidar la Casa de la Verde este año, o tal vez los primeros meses del próximo. Paralelamente queremos generar la otra casa en Santa Cruz. Bolivia juega en La Paz de local, pero al nivel del mar cuando juega de visitante, necesita otra casa para prepararse. Hemos hecho las consultas y es de conocimiento público que la Alcaldía de Warnes nos cedió 15 hectáreas, pero se puso un poco lento el trámite por el tema político; esperemos que se pueda aprobar en tres o cuatro meses. De momento, no podemos hacer nada porque para pedirle un crédito a la Conmebol o una ayuda excepcional, necesitamos tener los papeles a nombre de la FBF.

¿Se maneja otra opción para Santa Cruz?

Lo otro que hemos pensado es que tenemos ofertas de empresas inmobiliarias que tienen terrenos que nos quieren dar a precios simbólicos, unas cinco hectáreas. Sacrifican esas cinco en el tema de dinero, pero rápidamente el precio de las otras hectáreas se les va a multiplicar porque saben que ahí se construirá la Casa de la Verde. Lo que me preocupa es que cuando haces una gestión, siempre te echan sombras, porque piensan que hay una cosa u otra. Yo le quiero recordar a la afición deportiva y a la dirigencia que cuestiona, que cuando yo vine a The Strongest puse de mi patrimonio varios millones, fue mi aporte y como lo veo es casi irrecuperable porque el dirigente pone muchas veces a fondo perdido. Imagínate, si yo hago eso no voy a venir a la FBF a hacer algo oscuro o con manejo discrecional, eso para nada, porque tampoco lo necesito.

¿Le molesta que lo sindiquen?

Yo gracias a Dios trabajé bajo presión desde joven y si tengo un patrimonio es gracias a mi esfuerzo, no necesito sacarle nada al fútbol, así es que, para concluir mi gestión, tal vez la otra Casa de la Verde puede estar entregándose en Santa Cruz; lo único que necesito es el financiamiento y hay que buscarlo a través del Gobierno, la FIFA o Conmebol. Se facilitaría más si haces compra directa ya que lo único que tienes que hacer es que los papeles estén a nombre de la FBF, con flujo bien calculado para pagar, o pedir el aporte del Gobierno para que nos ayude con la infraestructura. FIFA y Conmebol nos han dicho que pueden hacerlo, pero paso a paso.

¿Qué es el CIEF y cuánto ha ayudado en esta etapa?

Primero que otorgamos la licencia para técnicos, categorizamos a los cientos de entrenadores que trabajaban, pero sin un título. Así es que se hizo un trabajo de acopio de técnicos en cada departamento, categorizándolos y entregando la licencia previo cumplimiento de requisito. Ahora el entrenador de fútbol tiene respaldo y un título que lo acredita la FBF. El segundo paso es la creación del CIEF donde se está dando el curso a los entrenadores nacionales, y ahora, en una nueva etapa, a los árbitros. Esa es una acción de tipo social, cualitativa, porque se van a profesionalizar tanto técnicos como árbitros, aparte que se crea unos 40 puestos de trabajo entre directos e indirectos. Considero que se ha avanzado en muchos frentes; antes era solo la selección absoluta y la Liga veía solo el torneo profesional. Hoy el espectro es grande porque la FBF es total, porque administra todo el fútbol en el país, en función a eso hemos visto que había que implementar personal pero personal medido y con funciones específicas, nadie está por demás y nadie está por debajo.

A su juicio, ¿están bien encaminados?

Algo que yo digo es que la receta para subir tu nivel de fútbol, se resume en una frase: Hay que jugar, jugar y jugar. A la hinchada le digo que estamos trabajando sin pausa para seguir mejorando, evidentemente hemos hecho varios partidos importantes como jugar ante Francia y teníamos que disputar dos o tres amistosos más antes de que acabe el anterior año, pero por el tema político, todo eso se canceló. Eso nos resta un poco los movimientos de juego que tiene que tener una selección, pero repito, confío en el trabajo del profesor Farías y vamos a compensar eso con actitud, trabajo y esfuerzo. La hinchada tiene que saber que, desde acá, desde la FBF, se planifican las competiciones por torneos nacionales, se le brindará todo el apoyo a la selección nacional y solo esperemos que los resultados se vayan dando.

¿En qué etapa se está con los derechos de TV?

Para la FBF, en eliminatorias, conseguimos 12 millones de dólares, antes era 6,3. En el tema de los derechos de TV para el fútbol profesional, estamos en una etapa de análisis para lanzar la licitación abierta para todas aquellas empresas que deseen presentarse. El año próximo estamos liberados del actual contrato y vamos a trabajar para presentar unas tres alternativas de otro formato de campeonato, que sea más atractiva para los clubes y que les genere más ingresos. Lo que necesitamos es que los presidentes comprendan la propuesta y si ellos tienen una distinta, también la tomamos porque la FBF es abierta, por eso me reuní el anterior lunes con los presidentes para manifestarle que nosotros no nos cerramos ante ningún tipo de propuesta. Y ellos entendieron.

¿Se puede conseguir un precio más alto que el actual?

En los derechos de la TV, hay que tratar de conseguir el mejor ingreso posible para los próximos cuatro años. Hay una propuesta de la empresa local, verbal, de poder seguir en el rubro, pero ellos van a tener que entrar a la licitación abierta como cualquier otra empresa. Hay que mostrarles a las empresas interesadas qué es lo que ofrecemos en el pliego y en eso estamos trabajando. Posiblemente la licitación salga en una o dos semanas y vamos a dar plazos. La actual empresa tiene un derecho preferente que debe manifestarse, si lo usa o no. Con todo eso, esperemos llegar hasta agosto o septiembre con la nueva empresa que se hará cargo. Pero en el tema de campeonato, tenemos unas tres propuestas para presentarlas al consejo y ver si la podemos aprobar. Eso implica espacios para la selección absoluta para tener una selección fuerte.

¿La Verde irá a Catar 2022?

Yo siempre he sido una persona que me he propuesto y he sabido llegar al objetivo en mi vida particular, en base a perseverancia y trabajo. Y en la FBF estoy tratando de aplicar lo mismo. Me trazo objetivos que es muy diferente al comercial, pero también no es otra cosa, sino que hay que trabajar, trabajar y trabajar, de manera ordenada, con comunicación permanente y creo que sí, podemos llegar a Catar.

Fuente: https://eldeber.com.bo