Chi privatizará recursos naturales si es presidente del país

En el Bunker, el candidato a diputado Adolfo Apodaca señaló que dentro de las propuestas que tienen, el candidato por el Frente Para la Victoria, Chi Hyung Chung, privatizará los recursos naturales del país ya que el modelo de que el estado tenga en su poder los recursos naturales no sirvió ni sirve para nada. “El gas, fue una ilusión que hoy no tenemos ya mucho gas; el litio no hemos podido hacer 1 batería y el Mutun es hierro parado hace 70 años.” Señaló sin titubeos y al ser preguntado en varias ocasiones por el conductor, Agustin Zambrana, que Chi está decidido a privatizar los recursos naturales.

PROGRAMA AL VIVO: https://www.facebook.com/azbunker/videos/1540090502811050/

Entre su otros objetivos de gobierno de Chi, señaló que reducirán de 20 a 5 ministerios el aparato del poder ejecutivo. La educación estará a cargo de los Padres de Familia y no del Estado, como también van a luchar por la vida y familia y en contra de la ideología de genero. Por último señalaron que van a disponer que el Contralor General sea elegido por la oposición y no por nadie del oficialismo para realmente tener fiscalización en el aparato público.

Por último señaló que a través de un cambio y modificación a la constitución política del estado, impulsarán el modelo federal desde el día uno de su gobierno y no “arrugaran” como dijo Luis Fernando Camacho en una entrevista televisiva al ser consultado sobre el federalismo y señaló que no irían por esa línea aún. npetv





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker

