Ejecutivo de la COB dice que MAS marginó a candidatos de ente matriz de trabajadores

La Paz.- El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, manifestó que los dueños del partido del MAS los discriminaron y marginaron, por ello no hay una bancada obrera y sus candidaturas no están en la franja de seguridad en la Asamblea por lo que no se descarta crear un partido de los trabajadores.





Fuente: Detrás de la Verdad

