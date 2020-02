Comunicado sobre sucesión de Áñez no tiene valor legal, dice magistrado del Tribunal Constitucional

Marco Antonio Chuquimia Huallpa / La Paz

“No tiene valor legal y no es vinculante”. Así respondió ayer Petronilo Flores, magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional ante los miembros de la comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa de la Cámara de Diputados, cuando fue consultado sobre el comunicado del TCP del 12 de noviembre de 2019, que avaló la sucesión presidencial de Jeanine Añez.

“Es un comunicado que no tiene ninguna relevancia jurídica. El Código Procesal Constitucional solamente reconoce como vinculante las sentencias constitucionales plurinacionales, las declaraciones constitucionales y los autos constitucionales. Ese comunicado, señora presidenta, a la pregunta, no es vinculante”, insistió el magistrado Flores cuando el diputado beniano Walter Roque preguntó sobre el valor legal del pronunciamiento que dio legitimidad al mandato de Áñez y si el mismo era vinculante.

El 12 de noviembre, el TCP emitió su “comunicado” en el que hace referencia a la “Declaración Constitucional 0003/01, del 31 de julio de 2001” y que “para la sucesión presidencial deberá aplicarse el contenido del artículo 169.1 de la CPE”. Este comunicado fue tomado como un respaldo legal de este ente a la presidencia de Áñez.

El ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, dijo que esa fue la única forma que tuvo en TCP de dar certidumbre jurídica al país.

“Estábamos en un estado de necesidad constitucional, con un vacío de poder de dos días, casi 50 horas sin tener la primera autoridad del Estado, que es el presidente. Desde mi punto de vista, el TCP actuó de manera correcta, no tenía otra forma de pronunciarse. La única forma que tuvo de pronunciarse de manera oficial, fue a través de un comunicado y ese comunicado estableció una línea jurídica”, dijo.

Ayer, el magistrado Petronilo Flores dijo que el mismo no es vinculante y que no hace referencia a ninguna autoridad.

“El comunicado no avala en concreto a ningún nombre. Nuevamente voy a repetir, el comunicado que no tiene relevancia jurídica, no es vinculante, es una comunicación informativa a la ciudadanía frente a una situación de crisis en la que nos encontrábamos y nosotros, preocupados, porque al Tribunal Constitucional se le atribuye ser el guardián de la Constitución”, refirió en su quinta respuesta.

Luego dijo que la posición del TCP se emitió porque vieron que había una situación de crisis en el país y recordó que en ese momento se hablaba de una junta tuitiva, de un gobierno de junta, que los militares iban a resguardar las entidades. “Las opiniones eran dirigidas a poner en riesgo la vigencia de la Constitución, entonces esa sucesión constitucional debe efectuarse en el marco del respeto a la Constitución”, reiteró.

El valor

El abogado Luis Vásquez Villamor, que fue uno de los artífices para la sucesión constitucional, respaldó las declaraciones de Petronilo Flores, respecto de la validez jurisprudencial del comunicado; pero dijo que fue “importantísimo” porque contribuyó a pacificar el país en momentos de crisis.

“El hecho de que sea un comunicado que tenga o no valor, o si tiene importancia, tiene una capital importancia. Es uno de los elementos que ha contribuido a esclarecer y, sobre todo, ha refrendado una posición que yo la había hecho pública un día anterior y lo que realmente tiene valor es la Declaración Constitucional de 2001”, dijo el asesor de Jorge Quiroga.

Afirmó que no se puede juzgar a un magistrado porque haya emitido un comunicado y que al no tener valor legal, no se sustenta un juicio como el que se plantea en la Asamblea Legislativa.

Flores acudió ayer al parlamento para declarar sobre la denuncia que interpuso el diputado Franklin Flores respecto de ese comunicado, precisamente.

En opinión del legislador, el actual Gobierno le dio legitimidad legal a Jeanine Áñez respaldado en ese comunicado, dándole un valor de un fallo del TCP y que fue reconocido a escala internacional.

Los diputados

Luego de las declaraciones de Petronilo Flores, los diputados del MAS se negaron a realizar declaraciones sobre esa revelación. Julio Huaraya, que preside la comisión de Justicia Plural, dijo que él tendrá que pronunciarse sobre esas declaraciones y que no era conveniente realzarlas en este momento.

La diputada Norma Piérola (PDC) salió en defensa del magistrado y aseguró que el comunicado solo expresó lo que reza la Constitución en su primer numeral del artículo 169, que se refiere a la sucesión constitucional.

El magistrado también se negó a comparecer ante los medios de comunicación y se encerró en las oficinas de esta comisión. Mientras los diputados del MAS no podían ocultar su satisfacción por las respuestas que escucharon.

Fuente: EL DEBER