Convocan por edictos a Víctor Hugo Vásquez por la emboscada a cooperativistas mineros

Tras haberse esperado un tiempo prudente para dar con su paradero del exgobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez Mamani, y no haber logrado ese objetivo, el Ministerio Público ha decidido apelar a la publicación de edictos para que la exautoridad se presente para prestar su declaración en el proceso que se le sigue por su presunta participación en la emboscada que sufrieron las delegaciones de Sucre y Potosí en la localidad de Vila Vila, el pasado 9 de noviembre.

Estamos acudiendo al instrumento que nos faculta la ley, explicaba el director de la investigación, el fiscal Freddy Claros.

“El procedimiento establece que cuando uno desconocer el domicilio o el paradero exacto entonces se puede citar por edicto, se ha hecho las averiguaciones y existe de manera informal la información de que él estaría en la embajada de México, pero esa no es una noticia fehaciente y no tenemos la certeza de aquello y no podemos esperar (…) él ya tiene la obligación de presentarse ante este despacho fiscal, así lo estamos haciendo con los edictos”, apuntó.

Mencionó que con ese fundamento, los edictos ya han sido emanados y si al correr los plazos, la exautoridad no se presenta, se aplicará lo que corresponde por ley que es la imputación en contra de Vásquez.

Fuente: Radio Fides