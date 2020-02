Corto circuito entre Cordano y la dirigencia de Blooming

Fútbol. El meta no viajó a Ecuador. Jordán dijo que no jugará hasta que firme.





Ref. Fotografia: Figura. El cruceño es uno de los indiscutibles en Blooming. No jugó ante Bolívar.

La relación contractual entre la dirigencia de Blooming y el arquero Rubén Cordano llegó a su punto más caliente; el meta no jugará mientras no firme la renovación que le propusieron por cinco años. El presidente de la entidad celeste, Juan Jordán, señaló que necesitan personas con un proyecto de largo plazo, que le pedirá al técnico de la selección nacional no convocar al arquero si no juega y que los agentes le «lavaron la cabeza». Cordano, por su parte, dijo que no estaba de acuerdo con la propuesta que le hicieron y que cinco años es mucho tiempo, por ende, no viajó a Ecuador para disputar el partido de vuelta por la Copa Sudamericana el jueves.

En la pulseada. «Detrás de él están 5 arqueros, el que va estar dentro del proyecto ese va a atajar. Mientras no firme, no nos sirve en el proyecto», afirmó Jordán en una entrevista a Play Deportes. Según el dirigente le hicieron dos propuestas y el meta no aceptó ninguna, tampoco mandó una contrapropuesta. «Su respuesta fue un no estoy de acuerdo», mencionó Jordán, quien agregó que a Cordano le «lavaron la cabeza». «No puede ser que vengan empresarios extranjeros o nacionales a lavarle la cabeza, ellos no han invertido, no le han dado ni una papafrita, nosotros le damos vitamina, entrenamiento, experencia, por eso queremos hacer las cosas bien», finalizó el presidente.

La tiene clara. «Estoy peleando por mi futuro, no se ha podido llegar a un acuerdo, pero estamos bien cerca», decía Cordano el domingo, tras el partido contra Bolívar. Su contrato termina en diciembre, sin embargo, según las normas de FIFA, sería jugador libre seis meses antes (julio).

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

21 Años

tiene el joven arquero. Tiene chances de ser el portero de la Selección.

José Carlos Acosta jacosta@eldia.com.bo Fuente: eldia.com.bo