Cossio señala que hay diferencias sustanciales entre su situación y la de Morales

El exgobernador de Tarija Mario Cossio aseguró que existen diferencias entre la situación de su salida con la del expresidente Evo Morales, este respecto a que ambos esperan ser habilitados en sus candidaturas para la elecciones del 3 de mayo, pero ninguno cumple con el requisito de residencia en el país.

“Hay que tener presente que toda regla tiene excepciones y ciertamente hay el requisito constitucional de los dos años de residencia en el país, eso es incuestionable, pero también es evidente que todos los exiliados y todos los que estábamos en condición de asilados o refugiados documentadamente demostrado, lo hicimos forzados por la persecución”, dijo Cossio.

Cossio habló sobre porque asegura que hay diferencia entre la salida de ambos, “creo que hay grandes diferencias que hay que marcar en nuestras salidas, en el caso mío, fui perseguido por Evo Morales, mi salida obedeció a que Evo me derrocó en el cargo de Gobernador, él fue el perseguidor y yo la víctima”

Además acotó, “Evo renunció al gobierno, en mi caso me derrocaron inconstitucionalmente y cuando el tribunal dispuso que la suspensión era inconstitucional no me restituyeron mis derechos políticos”.

El exgobernador también explicó que hasta en el momento de asilo fue diferente el actuar, “Hay diferencia que hay que tomar en cuenta, yo fui una asilado que estuve casi 10 años fuera del país respetando las normas del asilo, nosotros tenemos a Evo Morales haciendo política desde el día que se fue, parece que estuviera igual acá. No se su situación jurídica y tampoco me corresponde opinar, finalmente hay diferencia sustanciales que seguramente en tribunal electoral las van a encontrar”.