Cotas deberá pagar 2,6 millones de dólares a Daher por compras irregulares

A un año del millonario desfalco dentro del programa Cotas en Cuotas, la Cooperativa de Telecomunicaciones de Santa Cruz (Cotas) concilió el pago de $us 2,6 millones con la empresa Daher, uno de los principales proveedores de esta iniciativa que buscaba la fidelización de socios mediante la comercialización de equipos tecnológicos.

En febrero de 2019 la cooperativa hizo público el robo sistemático dentro de este proyecto que significó para la cooperativa una pérdida de $us 7,7 millones.

Una vez detectado el fraude, la entidad frenó el pago a todos los proveedores del programa.

Justamente Daher era una de las principales empresas que canalizó la entrega de equipos para beneficiar a los socios. En abril de 2019, luego de que la cooperativa paró el pago, esta compañía inició una demanda penal contra los directivos de la institución que contrademandó al proveedor.

En concreto, la importadora exigía el pago de $us 3,5 millones por televisores y equipos de telecomunicación que entregó a Cotas dentro del programa de beneficios. Por su parte, la entidad se rehusaba a costear el monto al sustentar que los equipos fueron adquiridos de forma irregular.

Ya en el plano legal, en mayo de 2019, un juez rechazó la solicitud de Cotas de frenar la querella. Por eso en julio la operadora acudió a la conciliación.

Luego de varias negociaciones, en agosto, ambas partes acordaron un pago de $us 2,6 millones, que la entidad deberá pagar en un plazo de 26 meses, con una tasa de interés del 6%. Si la cooperativa se retrasa en el pago, el acuerdo establece que debe pagar una multa con una tasa de un 12% anual.

El acuerdo establece también que la cooperativa deberá pagar una cuota de $us 100.000 al mes a la importadora Daher.

Desde Cotas indicaron que todo fue legal. Incluso indicaron que se logró un ahorro de $us 900.000 con el acuerdo luego de que se revisaran facturas. “Nosotros no aceptábamos un pago porque todo fue irregular. Pero en la conciliación se demostró que hubo un proceso de venta facturada y que no habíamos pagado. Pero el monto fue de $us 2,6 millones y no de $us 3,5 millones”, señaló la cooperativa.

La institución aseguró que el arbitraje fue un camino casi obligado de seguir, debido a que tras estallar el escándalo varios integrantes del Consejo de Administración renunciaron ante el temor de una demanda penal.

“Seguir la acción penal era cárcel y descabezar Cotas, y eso hubiera llevado a una intervención de la Cooperativa”, sostuvieron desde la operadora cruceña.

Desde la entidad aseguraron que fueron víctimas de un sistema judicial, subordinado al anterior Gobierno, que buscaba la intervención de la sociedad.

“Esta fue la única manera de anular un proceso penal que busca descabezar Cotas”, fue el mensaje que dieron en la operadora.

Observaciones

Jorge Antonio Vaca Díez, miembro del Consejo de Administración de la Cotas, observó el acuerdo. Para él, la conciliación se hizo en cuatro paredes y dicho convenio no fue de conocimiento de los socios.

“Recién nos enteramos que arreglaron con Daher a comienzo de septiembre. Nadie supo de este acuerdo, pero lo aprobaron por mayoría. Estuvieron callados, nos enteramos hace tres semanas, cuando se informó lo que se tenía que pagar”, señaló Vaca Díez.

El directivo observó que con el monto acordado la pérdida total que sufrió la operadora llega a los $us 10,3 millones.

“Esto se debió informar en una asamblea, ahora recién quieren informar, los socios están molestos con todo lo que pasó”, dijo.

Para Vaca Díez, este tipo de acuerdo golpea la imagen y la credibilidad de la institución. En este contexto, sostuvo que la situación de la cooperativa no es de las mejores.

Peter Coca, representante del Sindicato de Trabajadores de Cotas, señaló que existe un gran malestar debido a que la cifra a pagar es muy significativa.

“Nos llama la atención porque hicieron este acuerdo y no informan a los socios”, afirmó.

El diputado Luis Felipe Dorado también observó el acuerdo alcanzado con Daher.

Para el parlamentario, es necesario ver si el acuerdo se hizo de forma legal o no. “No es poco dinero, son más de $us 2 millones que se van a pagar”, dijo.

Proceso estancado

Desde Cotas respondieron los cuestionamientos. Aseguraron que todas las acciones se informaron en las reuniones del Consejo de Administración y que los consejeros estaban al tanto de todo. Además, señalaron que por 10 meses las oficinas que contenían documentación del programa Cotas en Cuotas fueron precintadas, por lo que en el ámbito legal estuvieron impedidos de hacer una acción que frene la demanda de Daher.

“Presentamos más de 10 memoriales para pedir que desprecinte las oficinas de Cotas”, dijo una voz institucional de Cotas.

Jaime Soliz, abogado de la cooperativa, lamentó que luego de un año la justicia haya dado medidas sustitutivas a la mayoría de los imputados por este caso.

“Somos víctimas de una justicia corrupta, que favoreció a todos los imputados pese a las pruebas que hemos presentado”, dijo.

En el acto ilícito, exfuncionarios de la cooperativa llenaban solicitudes ficticias de equipos que luego eran pagados por la cooperativa. Después la entidad recuperaba con el cobro que hacían a los socios beneficiados por el programa, en las facturas por los servicios que presta la operadora.

Pero una auditoría detectó que los números no cuadraban. Esto llevó a un escándalo que puso en tela de juicio el manejo administrativo de la cooperativa. A un año del hecho, los cuestionamientos a la cooperativa siguen.

