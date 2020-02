¿Cuán grande es el peligro del coronavirus para Europa?

DW: Dado que el número de casos de coronavirus ha aumentado tan rápidamente en Italia, la provincia de Lombardía, particularmente afectada por la infección, ha comenzado a ser aludida por algunos medios de comunicación como la «Wuhan de Europa». ¿Es correcta esta designación?

Prof. Dr. Gérard Krause: Es un poco exagerada, si atendemos simplemente a los números de población que se ven afectados y viven allí por kilómetro cuadrado. Esta es una situación muy diferente.

¿Qué tan grande es el riesgo de que este nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, y la enfermedad que provoca, COVID-19, se propaguen sin control en Europa tras su brote en Italia?

Prof. Dr. Gérard Krause, del Centro Helmholtz para la Investigación de Infecciones (HZI).

En una situación como esta, debe determinarse adecuadamente el momento de pasar de la contención al alivio de la epidemia. No hay que hacerse ilusiones de poder evitar definitivamente la infección en un país. Con este agente patógeno probablemente no se consiga. Tarde o temprano, todos los países acá, en el hemisferio norte, se enfrentarán a este coronavirus. Aun así, puede tener sentido apostar, al principio, a retrasarlo para preparar hospitales y sistemas de alerta temprana, así como para aprender más sobre el virus, para poder reaccionar mejor.

¿Esto significa que realmente no tendría sentido establecer controles de salud en las fronteras entre países de la Unión Europea (UE) para, por ejemplo, medir la temperatura corporal de los viajeros, como ya se ha hecho en los aeropuertos?

Hay varios cálculos de modelos que muestran que tales medidas generalmente no aportan mucho. Justo en el caso de este patógeno, la efectividad de tales controles fronterizos no es particularmente prometedora. Porque la mayoría de los infectados inicialmente no tienen ningún síntoma. Por lo tanto, no se notarían en absoluto durante estos controles de salud.

Italia es un popular destino turístico. Dada la situación actual, ¿desaconsejaría ahora reservar vacaciones allí? ¿O no hay que preocuparse siempre que no se visiten las regiones afectadas?

Personalmente, no aconsejaría en contra de esto porque supongo que también tendremos regiones correspondientes en Francia, Alemania y otros países donde pueden ocurrir brotes. En consecuencia, ya no tendrá sentido la pregunta sobre viajar hacia allá o no.