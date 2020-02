De llantos y llorones

El presidente de la cámara de diputados, el masista Sergio Choque, fue el primero en salir al cruce de las declaraciones de su propio jefe, el cocalero prófugo, quien dijo en una entrevista con un medio chileno, que en Bolivia la gente llora en las calles para que vuelva y retome el poder. “Yo no lloro, ni veo gente llorando”, fue la respuesta del legislador, horas antes de la presentación de las listas de candidatos a diputados y senadores. Precisamente ese fue el origen de la molestia de Choque, quien dijo no saber quienes eran los postulantes, pues ellos habían decidido algunos nombres en diferentes reuniones con grupos allegados al MAS, pero que al final la decisión se toma en Buenos Aires, como se hizo con los candidatos a presidente y vicepresidente. El diputado le recomendó además a Evo Morales no retornar al país porque no hay garantías. Veremos qué dice después de conocidas las listas.

Fuente: eldia.com.bo