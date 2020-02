Denuncian avasallamiento en el área protegida bosque de Bolognia en La Paz

El área protegida bosque de Bolognia es el refugio de vizcachas, anfibios en extinción y 188 especies de animales y 163 especies de plantas y árboles. Según detalla Miranda, los vecinos empezaron a notar el movimiento de tierra desde hace alrededor de un mes.

Debido a la situación, voluntarios y vecinos piden públicamente a la Subalcaldia Zona Sur y Secretaría Municipal de Gestión Ambiental tomar cartas en el asunto, ya que con el movimiento de tierra y la eliminación de dos cerros estaría afectando la estabilidad de los barrios colindantes.

“La ley de uso de suelos señala que aunque una persona pueda ser propietario de ese territorio, en el caso de que los sea, no está permitido realizar ningún tipo de edificación o movimiento de tierras en el área protegida; por tanto, no puede haber ningún tipo de autorización para lo que está sucediendo. Los vecinos no pueden acercarse porque los que están a cargo de la obra son personas muy agresivas”, Miranda.

Según los voluntarios en el área en la que ahora se realiza el movimiento de tierras, había mucha vegetación y presencia de abejas. “Están atentando contra la biodiversidad y el paisaje natural ( ). Hemos visto vizcachas escapando de la zona ( ). Hemos inaugurado una laguna artificial para salvar a los anfibios de la zona y con esto se pone en mayor riesgo el hábitat de la rana marsupial, que ya está en peligro de extinción, por citar una especie”, acotó.

“Lo más preocupante es que se ha hecho un corte vertical de la meseta que es Alto Obrajes, poniendo en riesgo la estabilidad geológica de la zona, además que el corte lo están haciendo también debajo del barrio de Kupini y San Isidro vulnerando también la seguridad de esta área y todo avanza sin que nadie haga nada”, concluyó Miranda.

La normativa

El reglamento general de Áreas Protegidas aprobado por Decreto Supremo 24781, de fecha 31 de julio de 1997, establece que las Áreas Protegidas son territorios especiales, geográficamente definidos, jurídicamente declarados y sujetos a legislación manejo y jurisdicción especial para la consecución de objetivos de conservación de la diversidad biológica.

La Ordenanza Municipal N° 147/2000 HAM-HCM 117/2000, promulgada en fecha 28 de septiembre de 2000, fue modificada por la Ordenanza Municipal 259/2015 de fecha 20 de mayo de 2015, la que modifica la anterior, declarando como patrimonio natural, paisajístico en su área urbana y para su conservación y protección, a las siguientes áreas, sitios y monumentos del municipio de La Paz, entre ellas el Bosque de Bolognia.

