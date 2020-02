DT Villegas alista un equipo fuerte en zona de ataque

martes, 04 de febrero de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Página Siete/ La Paz

Always Ready viajó esta madrugada a Colombia donde este jueves se medirá con Millonarios (20:30) en su debut en la Copa Sudamericana. Para este partido el técnico Eduardo Villegas quiere que su equipo sea fuerte en ofensiva.

“Este es un plantel de salir a atacar, de jugar al frente”, señaló el DT antes del viaje.

Explicó que el estilo de juego no cambiará demasiado en relación con lo que se hace en el torneo local, “en el sentido de que hay dos tiempos en el fútbol, hay transiciones y son cuando tienes la pelota debes atacar, cuando no la tienes debes defender”.

En criterio del entrenador, sus futbolistas saben hacer bien las dos cosas, por lo que están bien preparados para afrontar el duelo con los cafeteros.

La banda roja tendrá una baja para el juego. No fue parte de la delegación el delantero Rafael Da Silva, quien tiene un desgarro microfibrilar de primer grado en la pierna izquierda y es baja por siete días.

Los alteños llegarán al partido motivados luego de su victoria ante The Strongest (4-1) y sabiendo que Millonarios no pasa un buen momento en su torneo local. El domingo empató ante Equidad (2-2) y está decimosexto en la tabla de posiciones; sin embargo, no se confía en el rival de turno.

“Es un partido importante, sabemos que será un juego muy duro. Para eso venimos trabajando, es un rival que ataca mucho, hay que ser inteligentes y tratar de concretar las situaciones”, apuntó el delantero Marcos Ovejero.

Los dirigidos por Villegas trabajaron ayer en el estadio Hernando Siles. Quienes jugaron el partido frente al Tigre cumplieron una sesión recreativa y el otro grupo puso énfasis en la definición.

Quien no fue parte de la práctica fue el capitán Samuel Galindo por recomendación del cuerpo médico y evitar que sufra una sobrecarga muscular.

El entrenador Villegas expresó su preocupación por la seguidilla de partidos que se vienen, anunció rotación.

Fuente: paginasiete.bo