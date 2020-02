El 61% cree que el TSE puede organizar elecciones limpias

La mayoría de los consultados cree que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) puede organizar comicios limpios, según la reciente encuesta que Mercados y Muestras elaboró para Página Siete.

El 61% de los consultados consideran que el TSE tiene la capacidad de llevar adelante elecciones transparentes y limpias. El 28% piensa que no. El 11% expresó que no sabe al respecto o no respondió a la interrogante.

Rolando Villena, exdefensor de Pueblo, indica que la percepción de los encuestados se explica porque el TSE anterior estaba “totalmente sometido al régimen del Gobierno pasado”. No obstante, considera que la confianza que hoy tiene el organismo electoral no debe verse como un logro desde ya, sino más bien como una señal.

“El apoyo que tiene en este momento el TSE no se lo debe ver como un logro, sino como una señal importante, pero debe seguir trabajando de manera muy intensa en la confianza… Si bien está cumpliendo con la norma, debe trabajar también el tema de la legitimidad”, dijo Villena.

El grado de confianza hacia el organismo electoral que detecta la encuesta contrasta con el que tuvo el TSE dirigido por María Eugenia Choque.

El 29 de septiembre de 2019, este medio publicó una encuesta en la que se daba cuenta que el 68% creía que en los comicios del 20 de octubre de 2019 (20-O) habría fraude. En días previos a esas fallidas elecciones, el TSE llegó a reconocer ante los observadores que la ciudadanía veía que el organismo no era independiente ni trasparente.

Hoy, los vocales que administraron las elecciones del 20-O están procesados por el caso de fraude electoral. La investigación se abrió después de que se conocieran los hallazgos de la auditoría de la OEA.

Con la ley transitoria para los comicios del 3 de mayo se destituyó a los vocales del Órgano Electoral y se dio “luz verde” para llevar adelante la designación de nuevas autoridades del TSE.

La presidenta Jeanine Añez, por su parte, designó como vocal a Salvador Romero. Luego, en el Legislativo, se eligió a los vocales Óscar Hassenteufel, María Angélica Ruiz, Daniel Atahuachi, Francisco Vargas, Rosario Baptista y Nancy Gutiérrez.

“La misión fundamental que se nos está delegando es recuperar la confianza y credibilidad de pueblo boliviano en su Órgano Electoral. Confianza y credibilidad que nunca debieron afectarse. La tarea no es fácil, exigirá de nuestra parte mucha dedicación y esfuerzo. Estamos dispuestos a hacerlo, por eso estamos aquí”, enfatizó el 19 de diciembre el vocal Hassenteufel.

Una prueba de fuego

La pasada semana, el TSE inhabilitó a Evo Morales como candidato del MAS a primer senador de Cochabamba por no cumplir con el requisito de residencia permanente. La entidad también determinó la inhabilitación de Diego Pary (MAS) y Mario Cossío (Creemos).

El TSE desestimó, por falta de fundamento, las demandas de inhabilitación planteadas contra Luis Arce, candidato a la Presidencia del MAS.

“El TSE compromete que continuará cumpliendo sus labores con transparencia, solvencia técnica e imparcialidad política, e invita a que todos los actores contribuyan al desarrollo tranquilo de la campaña”, declaró Romero el 20 de febrero.

Fecha El trabajo de campo se realizó el viernes 14, sábado 15, domingo 16 y lunes 17 de febrero de 2020.

Página Siete / La Paz

El más del 50% de los consultados consideran que funcionarios del Gobierno manipulan la justicia para perseguir a exautoridades del MAS.

La reciente encuesta que Mercados y Muestras elaboró para Página Siete indica que ante la pregunta “¿Usted cree que funcionarios del gobierno de Jeannine Añez están manipulando la justicia para perseguir a ex autoridades masistas?”, el 53% respondió que sí, el 38% respondió que no.

El viernes, cuando el ministro de Gobierno Arturo Murillo se refirió a la aprehensión del exministro César Cocario, pidió que no se diga que es “persecución política”.

“Han hecho barbaridades durante 14 años en varios ámbitos. Entonces es el momento de rendir cuentas al país. Tenía que llegar. Llegó el momento de rendir cuentas al país y nosotros estamos haciendo ese trabajo. No es el mejor trabajo, no nos van a querer por ello. Pretendemos que la sociedad esté tranquila y duerma tranquila”, afirmó.

