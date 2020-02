El MAS proyecta superar el 40% para evitar una segunda vuelta

lunes, 24 de febrero de 2020 · 01:14

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Después de la encuesta de intención de voto publicada por Página Siete, el MAS busca superar el 40% de votación en las elecciones del 3 de mayo y evitar una segunda vuelta, en la que podría ganar Carlos Mesa o Jeanine Añez.

“32% es un gran comienzo, tenemos ventaja y todavía no hemos entrado en campaña, aunque la mejor campaña para nosotros es la realidad, la forma en que están gobernando nuestro país y los hechos acontecidos en octubre y noviembre”, celebró el diputado Víctor Borda (MAS).

Según la encuestas de Mercados y Muestras para este diario, el binomio Luis Arce – David Choquehuanca tiene 32% de respaldo y una ventaja de casi 10 puntos sobre sus competidores Carlos Mesa y Jeanine Añez.

Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC), tiene 23% de apoyo, mientras que Añez, de Juntos, logra un respaldo del 21%.

El estudio fue realizado entre el 14 y 17 de febrero y el margen de error de la encuesta es +- 3%.

El también expresidente de la Cámara de Diputados afirmó que en el “peor de los escenarios” el MAS puede superar el 40% de votación. “Si llegamos a esa meta y hay una diferencia del 10%, entonces no habrá una segunda vuelta, el objetivo es ganar en primera vuelta”, dijo.

El diputado dijo que se debe evitar la segunda vuelta porque en ese escenario “toda la derecha” se unirá contra el partido del expresidente Evo Morales.

En relación con la encuesta presentada en enero, Arce subió un punto, de 31% a 32%, mientras que Mesa escaló tres puntos, de 20% a 23%; no obstante, Añez es la candidata que más puntos capitalizó en ese lapso, trepó de 14% a 21%, según los datos de la encuesta. Sin embargo, la candidatura de Añez no estaba decidida hasta el 23 de enero.

Consultado sobre el tema, José Antonio Quiroga, miembro de Comunidad Ciudadana (CC), consideró que “con pequeñas variaciones respecto a la muestra de enero, la encuesta de Página Siete de febrero confirma al MAS como primera fuerza electoral, seguida a casi diez puntos de distancia por Carlos Mesa. Jeanine Añez ha acortado la distancia con Mesa y aparece casi empatada con él. La disputa de ese segundo lugar será encarnizada porque tiene todas las opciones de ganarle al MAS en una segunda vuelta”.

También dijo que “se confirma que lejos de propiciar la unidad, la candidatura de Añez contribuye a la dispersión del voto”.

“Aunque estancado en un tercer lugar, (Luis Fernando) Camacho sigue en competencia. Sumados, los tres opositores al MAS llegan a un 59% aritmético y en una segunda vuelta, cualquiera de los dos segundos derrotaría al sucesor de Evo con 48% de los votos, pero sin mayoría parlamentaria. Es probable que el talante represivo y ultraconservador del gobierno de Añez haya contribuido a cohesionar a un MAS abollado en su legitimidad”, reflexionó.

¿Por qué el MAS aún tiene fuerte apoyo?

“¿Cómo es posible que después de todo lo que hizo el MAS sigue habiendo gente que quiera votar por ese partido?”. El periodista Andrés Gómez en su columna de opinión publicada ayer en este matutino reflexiona acerca de este comportamiento en las encuestas.

“El electorado masista está cimentado en la identidad. El elemento número uno es el origen indígena originario campesino, que rebasa diques etarios, sociales y regionales. El elemento dos es el pensamiento nacional popular, ese que sostiene que el país y su gente son víctima de enemigos externos e internos, y no tanto de los errores y corrupción de la propia élite política.

El tercer elemento es la condición de clase: pobres, clase media baja y clase media media” afirma.

Juntos prevé remontar el apoyo que tiene Mesa

Página Siete / La Paz

El candidato a vicepresidente de Juntos, Samuel Doria Medina, prevé que ese frente remontará el apoyo que tiene Carlos Mesa.

“Estamos muy contentos con estos resultados. Nuestra campaña sigue cosechando éxitos y sumando adherentes”, dijo a Página Siete.

“Jeanine Añez subió de 14 a 21 puntos desde la última encuesta, que se realizó en enero; es decir, subió importantemente con la oficialización de su candidatura y la creación de Juntos, alianza a la que me incorporé pocos días antes del 3 de febrero”, afirmó.

Sobre el apoyo a Carlos Mesa, que es el segundo con más respaldo después de Luis Arce, Doria Medina afirma que “la diferencia con la candidatura de Carlos Mesa está dentro del margen de error de la encuesta, por lo que podríamos decir que se trata de un empate estadístico. Pensamos remontar esta pequeña diferencia con nuestras propuestas, como la generalización del emprendimiento con apoyo estatal para diversificar la economía. Vamos a competir con los demás candidatos hablando a la gente de reconciliación nacional, creación de oportunidades, relanzamiento de las empresas estatales y prioridad por la salud”, explicó.

¿El MAS podría ganar en primera vuelta si llega a un 40% de respaldo, cómo evitarlo? Doria Medina está confiado en que no será así. “No, el MAS no logrará llegar a 40 puntos. La mayoría de la gente no lo respalda, por eso tuvieron que hacer fraude en las pasadas elecciones, para evitar una segunda vuelta que hubieran perdido. La campaña apenas comienza y confiamos en que tendremos la capacidad de representar la unidad de la mayoría en contra del masismo”.



