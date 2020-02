El motor económico del país ahora también define el poder político

El crecimiento económico y poblacional que ha destacado Santa Cruz, ahora también mostrará su peso en la arena política, porque jugará un papel preponderante y decisivo en la elección del nuevo presidente y vicepresidente de Bolivia, según anticipan analistas y políticos.

No niegan que la región puede mostrar diversidad en la preferencia con las organizaciones políticas en carrera, pero coinciden en que dos presidenciables disputarán mayoritariamente los votos. Se trata de Luis Fernando Camacho (Creemos), que viene de liderar el movimiento cívico nacional de los 21 días de paro que logró la renuncia del presidente Evo Morales; y Jeanine Áñez, que dirigió el país en un momento crítico y ahora postula en la alianza Juntos, de la que forma parte su organización política Demócratas, que ha mantenido un liderazgo departamental en la Gobernación casi 14 años.

Santa Cruz aún se mantiene segundo en cantidad de votantes. En la a elección anulada del 20 de octubre de 2019, el número de votantes habilitados en La Paz fue de 1.910.654 electores; dejando a Santa Cruz muy cerca con 1.863.543. Le siguen Cochabamba, con 1.325.896 votantes; Potosí, con 452.047; Tarija, con 377.600; Chuquisaca, con 370.680; en Oruro, con 335.777; Beni, con 265.586; y Pando, con 72.580.

De acuerdo al calendario electoral, el 26 de marzo se conocerá oficialmente el Padrón Electoral para las elecciones del 3 de mayo, tomando en cuenta que hubo alrededor de 135.000 nuevas inscripciones que corresponden ampliamente a los jóvenes.

Percepción electoral

El politólogo Alberto Careaga, tiene la certeza de que en Santa Cruz pelearán los votos el exlíder cívico, Luis Fernando Camacho, por las luchas en favor de la democracia, con gran respaldo joven, y la presidenta Áñez, que tiene el aval de Demócratas, con la estructura y liderazgo que esta tienda ha mantenido. También cree que Mesa mantendrá parte del respaldo.

El analista señala que Santa Cruz tendrá en sus manos un rol decisivo para elegir a los nuevos gobernantes, considerando que en los últimos tiempos todos los procesos políticos y transformaciones a escala nacional han salido desde este departamento. “Al tener un padrón grande, un sistema de migración interesante, Santa Cruz va a ser quien tome la última palabra en términos de definición a escala nacional”, destaca.

Añade que el Movimiento Al Socialismo arrastra a su militancia a en La Paz y Cochabamba. El politólogo cree que ahora se verá el peso del masismo y el evismo. “El MAS sin Evo (Morales) obviamente no tiene la misma fortaleza y la debilidad más grande que tienen es que nunca se dedicaron a construir el partido político, sino a fortalecer un caudillismo, y ese es el daño que sufre ahora”.

El analista y catedrático, Alfonso Coca, dice que el MAS tiene bases más fuertes en Cochabamba y La Paz, y en Santa Cruz también ha salido primero, pero ahora ya no tiene grupos de élites y sectores que se incrustaban, por lo que ahora va a ir solo su militancia.

Coca, con más cautela, cree que la región mostrará una polarización de votos, pero se atreve a decir que Camacho y Jeanine son los que mejores opciones tienen. Considera que el primero tiene una base joven, y la segunda, al sector femenino.

Para el constitucionalista y analista José Luis Santistevan, el voto va a ser más diversificado y ya no habrá polarización. Cree que el “el 3 de mayo se va a elegir solo Asamblea Legislativa, y el 14 de junio se va a elegir presidente”.

El constitucionalista coincide que en la región tienen la preferencia Demócratas, que tiene un liderazgo a la cabeza de Rubén Costas y que está pugnando en la alianza Juntos, y Creemos, que postula al exlíder cívico Camacho al que considera como la fuerza emergente.

Para Santistevan el favorito es Camacho, porque representa lo nuevo en la política, y los Demócratas, con la candidatura de Jeanine, quieren restarle. “Es el cruceño que va por la Presidencia”.

También resalta que tendrá representatividad el MAS y CC.

Sobre esta percepción, el candidato a vicepresidente por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, dijo que “el apoyo de la ciudadanía se expresa el 3 de mayo”, y que están conscientes de que en política siempre hay alianzas de dos o tres partidos o de grupos, pero que están tranquilos. “El 20 de octubre hemos tenido un apoyo muy importante, ha sido una lección que nos ha dado la ciudadanía, ha concentrado su voto, no lo ha dispersado, y estamos seguro que va a repetirse esa lección, porque la gente va a identificar cuál es la fuerza política con mayor posibilidades de derrotar al masismo y con mayor capacidad y coherencia para gobernar. Somos la única fuerza política legitimada por el voto popular, porque fuimos con el mismo binomio”.

El dirigente de Demócratas, Vladimir Peña, subraya que aunque no se tiene el padrón electoral oficial para este proceso, la región puede representar el 30 por ciento de todo el país. Destacó que en la última década se ha ido achicando la brecha en número de votantes con La Paz que, hasta ahora, estrechamente marca distancia con la región. “Santa Cruz va a llegar a ser el primer distrito electoral en el país.”

Peña señala que las estadísticas y estudios dicen que va a continuar la migración masiva hacia Santa Cruz, y en los próximos 20 años estemos con el 40 y 45 por ciento o más de la población del país, lo que pone enormes desafíos para los gobernantes.

Para el dirigente la fuerza electoral de Santa Cruz es determinante, pero no se trata de que todo gire sobre un solo proyecto político, pese a que considera que acaparan la preferencia. “Los Demócratas seguimos siendo la primera fuerza de Santa Cruz, y también ahora emergen otros proyectos políticos para la competición electoral; y el MAS también tiene su militancia”.

Peña recuerda que los votantes cruceños siempre han sido protagonistas. En el anterior proceso anulado, aunque no estaban convencidos con la candidatura de Carlos Mesa, este recibió el 47 por ciento de apoyo. “Con el voto dijeron que era mejor que se vaya Evo, y fue un voto férreo contra Evo Morales. Ese es el baluarte de Santa Cruz, el haber sido un bastión de resistencia a un proyecto hegemónico y autoritario”.

El dirigente destaca que Demócratas mantiene una gran estructura y la buena gestión y liderazgo del gobernador Rubén Costas tendrá su influencia en el respaldo en esta elección. “Quien tenga una votación homogénea en el país, quien pueda tener perspectivas de gobernar en los diferentes territorios de esta Bolivia diversa y plural también va a ser la que tenga el apoyo de Santa Cruz, porque solamente una candidatura cruceña sin que pueda tener espacios de representación fuera del departamento, tampoco va a ser atractiva para los propios cruceños”, sostiene.

Los respaldos

El candidato por Creemos, José Carlos Gutiérrez, asegura que sacarán el primer lugar en Santa Cruz, y que la alianza Juntos tendrá menos votación que el MAS. Destaca que Camacho tiene aliados estratégicos que lo colocan en la preferencia.

Por el contrario, Tomás Monasterio, candidato a primer senador por Santa Cruz, por Juntos, insistió que los que tienen mayor posibilidad de consolidación de la candidatura es la presidenta Áñez. “Jeanine ha logrado consolidar verdaderamente una estructura de una unidad posible”.

Se mostrará un nuevo tablero electoral, distinto al pintado en las elecciones de octubre

Ven desgastada la figura del líder de Demócratas, aunque la dirigencia responde que ha mantenido un amplio respaldo y ahora la candidata Áñez, con gran apoyo, surge de un proyecto político que él impulsó

Los analistas y políticos coinciden en que este es un momento electoral distinto, y por tanto el tablero se moverá completamente. En la elección frustrada de octubre, la votación en Santa Cruz mostró un respaldo mayoritario a Comunidad Ciudadana (46,84%), opción que postuló a Carlos Mesa, que representaba una opción para poner fin a los casi 14 años de mandato del expresidente Evo Morales. El MAS quedó en segundo lugar con el 34,76% del respaldo.

Bolivia Dice No, de la que fueron parte los Demócratas que ahora tiene un repunte con Jeanine, obtuvo 9,42%, mientras que el Partido Demócrata Cristiano (PDC), que para esa elección postuló a Chi Hyun Chung, alcanzó el 6,88%.

El analista Careaga considera que después del paro de los 21 días se marcó otro tiempo político y se desplazó a los caudillismos naturales y actores políticos, la figura del líder de Demócratas, Rubén Costas.

Para Coca la gran virtud de los Demócratas es poner al frente a una mujer que tiene carisma y es popular. “Parece que los Demócratas cumplieron un ciclo, pero ahora están esperanzados en que su partido surja con esta nueva líder y han logrado buenas alianzas que les va a permitir crecer”.

José Carlos Gutiérrez dejó las filas de Demócratas, y ahora pugnará una diputación por Creemos, piensa que esa organización será primera en Santa Cruz y cuestiona que en su anterior partido un pequeño grupo sea el que decide.

Gutiérrez se anima a pronosticar que, a futuro, Áñez asumirá la presidencia de los Demócratas, porque el gobernador Rubén Costas ha perdido liderazgo.

El diputado Monasterio cuestiona los ataques. “Demócratas no es un partido que se maneja por logias, grupos de poder, fraternidades o comparsas, es serio”, dijo.

El analista Santistevan ve a Demócratas muy desgastado, pero también cree que eso no lo pone en la cola. Está convencido de que el hecho de que Costas no aparezca en este proceso, responde a una estrategia política, pero toda su estructura está respaldando a Jeanine. “No comparto los insultos que recibe Rubén, porque eso no tiene nada que ver con la democracia. Además, en su momento ha sido buen líder, pero llegó un proceso de resurgimiento que empujó a una nueva camada”.

Sobre este asunto, el dirigente de Demócratas, Vladimir Peña, responde “que un líder político se mide por el apoyo de la gente”, y en el caso de Costas, siempre ha tenido un amplio respaldo. Dijo que cada año electoral, surge el cuestionamiento al liderazgo de Costas, pese a que hoy la alternativa con mayor posibilidad postula de la mano del proyecto que el gobernador construyó.