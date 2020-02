El Sedes sancionará a farmacias que receten medicamentos contra el dengue

La Gobernación cruceña advierte que las farmacias no pueden recetar medicamentos contra el dengue, toda vez que mucha gente acude directamente a estas antes de recurrir a un médico o a un hospital.

El Servicio Departamental de Salud (Sedes) no baja la guardia en la lucha contra el dengue, a pesar del Carnaval. Esta vez ha hecho una fuerte advertencia a las farmacias para que no receten medicamentos ni atiendan a pacientes con dengue.

«Toda persona con fiebre o con malestar general debe asistir a la consulta médica, no debe automedicarse. No permitamos que sean las farmacias las que decidan, cualquier farmacia que esté prescribiendo medicamentos o que esté colocando los medicamentos que no corresponden, serán sancionadas por el Sedes«, advirtió el director del Sedes, Marcelo Ríos.

Solo los centros de salud de los distritos y los hospitales de segundo y tercer nivel son autorizados para prescribir los medicamentos.

Según Ríos, este lunes hay cuatro máquinas pesadas y tres livianas que están haciendo la fumigación de la zona este de la ciudad, que han registrado un importante número de casos de dengue.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

«Si vamos a salir a carnavalear, antes de salir limpiemos nuestra casa, no permitamos que al volver nos encontremos con una población grande de mosquitos esperándonos para transmitirnos el dengue. Todo paciente con fiebre y dolor muscular en el cuerpo, debe asistir a uno de los centros u hospitales de salud», enfatizó Ríos.

Hasta el momento hay unos 18.000 casos sospechosos de dengue en el departamento de Santa Cruz, de los cuales el 75% está en la capital. Unos 3.392 están clínicamente comprobados.





Fuente: Gobernación de Santa Cruz