El Tigre busca extender racha de tres empates y dos triunfos

Juan C. Toro / La Paz

Hace cinco clásicos que The Strongest no pierde ante Bolívar. El equipo de Achumani no cae frente a la Academia desde la fecha 20 del Clausura de la División Profesional de 2018 y este viernes (18:00) intentará extender su racha en el compromiso que se jugará en el estadio Hernando Siles por la octava fecha del Apertura 2020.

La última vez que el atigrado perdió fue en un juego ante su tradicional rival, en la jornada 8 del Clausura 2018. En esa ocasión, los celestes vencieron por 1-0 con tanto de William Ferreira en el minuto 52. Luego se registraron tres empates y dos triunfos del decano.

El primer empate se realizó en el segundo clásico del Clausura 2018, por la fecha 20 y el marcador quedó 1-1.

Los de Tembladerani fueron quienes abrieron el marcador a los 18 minutos por intermedio de Marcos Riquelme. El empate lo anotó dos minutos después el panameño Rolando Blackburn.

Luego volvieron a verse las caras en la jornada 12 del torneo Apertura de 2019. Ese compromiso también se cerró con el marcador 1-1.

Otra vez la Academia fue la que se puso en frente en el marcador con un tanto de Marcos Riquelme a los 32’ de la primera parte, a los 6’ del segundo el panameño Blackburn puso la igualdad.

La primera victoria atigrada en esta serie de encuentros llegó en la fecha 25 del Apertura 2019. Los atigrados vencieron por 3-1 con goles de Henry Vaca, Jair Reinoso y Fernando Marteli. Para los celestes marcó el descuento Erwin Saavedra.

En la fecha 10 del Clausura del año pasado volvieron a medirse, el resultado otra vez fue empate 1-1.

Los académicos se pusieron al frente en el marcador por intermedio de Cristhian Machado. La igualdad la consiguió Jair Reinoso.

El último enfrentamiento entre estos equipos se realizó en la fecha 23 de la gestión pasada. The Strongest se quedó con las tres unidades tras vencer por 3-2. Harold Reina, Jhasmani Campos y Moisés Calero anotaron para el Tigre. Adrián Jusino y Vladimir Castellón lo hicieron para el celeste.



