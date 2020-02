Evo dice que empresarios cruceños y pandinos lo visitaron en Argentina

El expresidente Evo Morales reveló que recibió visitas de empresarios privados de Santa Cruz y Pando en Buenos Aires, Argentina, donde está refugiado. El exmandatario, que hoy recibió el título de honoris causa de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, en la ciudad sureña de Río Grande, contó que los empresarios y sus familiares hacen campaña para el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Me visitaron empresarios privados de Santa Cruz y Pando. Uno de ellos me dice: ‘Mi hija está en la universidad y no quiso votar el año pasado por el Evo’. El papá le explicó que estamos bien económicamente, tanta construcción de caminos a Pando, a Cobija, cómo no vamos a votar. Y ahora, (la hija) arrepentida, pidiendo disculpas al papá. Se dan cuenta que vivir con la derecha es una dictadura. Ahora ya no solo es compañera, sino campañera que está haciendo campaña”, reveló Morales.

Hace unos días, el líder del MAS también relató que está en contacto con “militares patriotas”, quienes le expresaron supuestamente su descontento con el excomandante de las Fuerzas Armadas Williams Kaliman y con el actual, Carlos Orellana. Morales recalcó que esa comunicación se mantendrá.

Hoy, el expresidente recibió el título de honoris causa de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Morales viajó al sur de Argentina y se quedará todo el día en la ciudad de Río Grande, donde se reunirá con la comunidad boliviana y desarrollará actividades deportivas y culturales.

Fuente: https://eldeber.com.b

