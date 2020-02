Evo fugó y quiere evadir justicia con curul, sin residir en #Bolivia. Él me enjuició y en…

Evo fugó y quiere evadir justicia con curul, sin residir en #Bolivia.

Él me enjuició y enfrenté siempre aquí a su gobierno, sus jueces y fiscales. 2013 me anotaron bienes, viajo al exterior con memorial y me presento a Fiscalía 1er día del mes, como hoy.

Evo: ¿Cuándo vuelves? https://t.co/VDDe7rtNVa





Fuente: Tuto Quiroga por Tuto Quiroga

*Nota: Los artículos con la etiqueta Presidenciables se autopublican tomando para el título los primeros 90 caracteres del tuit generado por cada una de las personas que están en este grupo.

