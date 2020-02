Evo Morales no podés ser candidato. No sólo sería ilegal, además no es ético ni políticamente correcto. El país necesita terminar de pacificarse, y será muy dificil lograrlo con vos como incitador de la violencia.

¿Tan difícil resulta aceptar una derrota? En todo caso, no estamos obligados a cargar con tu falta de ubicación humana.

Evo, renunciaste, huiste, lloraste con tu derrota, date tiempo para reflexionar…

Fuente: Carlos Hugo Molina