FBF empieza a mover el plan para las eliminatorias

Como la Verde jugará todos sus partidos de local en el Siles, la idea es establecer su cuartel general en La Paz, con sus matices, dependiendo de los rivales que le toque enfrentar.

Selección. Juan Carlos Arce (der.) en primer plano, en un entrenamiento de la Verde. Foto: APG

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) empezará a mover este miércoles el operativo de la selección nacional camino a su participación en las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, con una reunión de planificación en La Paz entre el presidente César Salinas y el director técnico César Farías.

El encuentro, programado para esta tarde, tiene la finalidad de que Farías haga conocer su plan con vistas a la primera doble jornada premundialista, programada para fines de marzo, cuando a la Verde le toque debutar en una visita a Brasil y luego recibir a Argentina, las dos “gigantes” de Sudamérica.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) comunicó de manera oficial que su estreno será el viernes 27 de marzo, no el jueves 26 como inicialmente estaba previsto, y eligió la ciudad de Recife como sede y el estadio Arena Pernanbuco como escenario.

En cambio, no fue movido el juego Bolivia vs. Argentina, el martes 31 en el estadio Hernando Siles, aunque lo horarios de ambos encuentros todavía no fueron comunicados.

“Mañana (por hoy) nos juntamos en La Paz (con Farías) y vamos a delinear la actividad de las eliminatorias sobre las que tenemos muchas expectativas, como todo el país, para hacer una buena campaña”, dijo ayer Salinas.

En cada doble jornada de la competición, Bolivia jugará un partido en casa y otro afuera, variando el orden.

Para lo inmediato, el DT ya anticipó que una posibilidad es “reservar” a algunos jugadores con mejor rendimiento en la altitud para que se dediquen a preparar exclusivamente el choque contra los argentinos, mientras otro grupo encara el primer lance en el calor de Recife.

Marcos Rodríguez, vicepresidente de la FBF, le comunicó a Farías la disponibilidad de infraestructura hotelera y deportiva en Cobija, si acaso el cuerpo técnico considera apropiado preparar al seleccionado en esa ciudad antes de ir a Brasil.

“Por las condiciones de clima que son parecidas a las que la selección se encontrará en Recife pusimos a disposición de la selección la opción de trabajar en Cobija. El técnico nos respondió que analizará la situación”, confirmó Rodríguez.

Algo que no ha cambiado en el plan inicial del seleccionador es la base de la convocatoria, integrada por jugadores experimentados en este tipo de compromisos de Bolívar, The Strongest, Wilstermann y ahora Always Ready. A ellos sumará un puñado de futbolistas de otros clubes, algunos destacados de la selección Sub-23 que disputó el Preolímpico en Colombia y jugadores que militan en el exterior.

La FBF pretende que la selección tenga al menos 15 días de preparación para afrontar ambos compromisos de marzo, entonces la mayoría de los jugadores convocados estaría a disposición desde el jueves 12 de marzo, después de la disputa de la mitad de la programación de la jornada 12 del torneo Apertura.

“A medida que vayan jugándose los partidos seguramente los convocados irán llegando al lugar de concentración, otros demorarán unos días más como es el caso de los de Bolívar y Wilstermann que deberán jugar el sábado 14 de marzo” por el campeonato doméstico, dijo Adrián Monje, director de Competiciones de la FBF.

Este año se disputarán cuatro dobles jornadas de las eliminatorias, las otras tres fueron programadas para septiembre, octubre y noviembre. En total, cada seleccionado disputará ocho partidos.

Asimismo, del 12 de junio al 12 de julio se disputará la Copa América de selecciones en dos países, organizada por Argentina y Colombia.

(05/02/2020)

Fuente: la-razon.com