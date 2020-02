Galardonan con el Premio Internacional Rey de España de Periodismo al boliviano Luis Fernando Soria

El periodista Luis Fernando Soria, reportero de la sección Seguridad de esta casa periodística, fue galardonado este viernes con uno de los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo.

«Hace unos minutos recibí una llamada en la que se me comunicaba que fui uno de los galardonados con el Premio Rey de España. No lo esperaba y me llena de orgullo…», manifestó vía teléfono a EL DEBER.

El trabajo periodístico con el que logró el galardón es la crónica ‘La esencia de la tiranía’, que narra todos los sucesos ocurridos en Palmasola, no solo abusos, sino también las irregularidades que se comenten desde la justicia.

Soria vivió bien de cerca toda la intervención a la cárcel, que ocurrió en marzo de 2018, porque le tocó la cobertura de este hecho, como también el constante destape de informaciones que eran vox populi, pero que no se podían comprobar, las cuales fue conociendo a través del testimonio de la gente que fue parte de estas historias.

#ÚLTIMAHORA | Periodistas y medios de comunicación de Colombia, Brasil, Bolivia, Portugal y España, galardonados con los Premios Internacionales Rey de España de Periodismo #PremiosReyDeEspaña pic.twitter.com/0k1sjNXuNe — EFE Noticias (@EFEnoticias) February 14, 2020



Fuente: https://eldeber.com.bo