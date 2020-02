Google no continuará con su proyecto de WIFI gratuito

El proyecto Wi-Fi Station de Google llega a su fin. Google ha informado que acabará con él, con un proyecto que lleva Wi-Fi gratis a más de 400 estaciones de ferrocarril en India y en otros lugares públicos de todo el mundo.

El proyecto, lanzado en 2015, ayudó a millones de usuarios a conectarse a Internet todos los días, en lugares donde la gente no está acostumbrada a tener algo así. Ahora parece que ya no tiene mucho sentido, ya que los datos móviles se han hecho más asequibles y Google Station ya no es tan necesario.

Por otro lado, Google no encontró un modelo de negocio adecuado. Ha intentado ganar dinero con la implantación de WiFi gratis, pero no ha sido posible. Inicialmente comenzó a mostrar un anuncio cuando un usuario iniciaba sesión para conectarse a su servicio de Internet, pero seguramente mostrar cierta publicidad a gente con muy pocos recursos económicos no es algo muy rentable.

En una entrevista a principios del año pasado, Gulzar Azad, quien encabeza los esfuerzos de conectividad para Google en India, dijo al medio TC que la compañía estaba pensando en cómo planea escalar el proyecto a más mercados, pero señaló que en lo que respecta al despliegue en las estaciones de ferrocarril de India , Google había alcanzado su objetivo, ahora parece que han desistido por completo.

Uno de los asociados de Google ofrecía Wi-Fi en más de 5.600 estaciones de ferrocarril, por lo que estamos hablando de algo realmente grande. A finales de año dejarán de estar disponible dichos puntos.

Fuente: https://wwwhatsnew.com