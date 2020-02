Hay 20 comunidades afectadas por desborde del río Ichilo

Soledad Prado, Yapacaní

Tras las últimas precipitaciones el nivel del río Ichilo subió de manera extraordinaria el pasado 21 de febrero (alcanzó los 13 metros). Su afectación a las comunidades del municipio de Yapacaní se ha dejado ver después del descenso de las aguas.

Según las autoridades regionales, son 20 las comunidades que han resultado afectadas; no obstante, aún no se han cuantificado los daños.

Una comisión de la Gobernación de Santa Cruz y de la Alcaldía hará un recorrido por estas comunidades, con la finalidad de verificar el estado de las viviendas, los sembradíos, caminos y otros daños daño causados por el rebalse del río, así como para ver cómo asistir a las familias damnificadas y a las afectadas.

Los comunarios de la TCO Yuracaré Mojeño y de Puerto Grether mostraron, a través de las redes sociales, el estado en que quedaron sus cultivos, platanales y al ganado caminando en medio del lodo y el agua.

Fuente: https://eldeber.com.bo