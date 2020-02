Juan Jordán: “Le ofrecimos a Cordano tres años más de contrato y un sueldo de 5.500 dólares”

El presidente de Blooming, Juan Jordán, tiene clara la posición de Blooming respecto a los jugadores que son formados en la academia: “son prioridad aquellos que le van a dejar rédito al club”.

De esta manera, el titular celeste respondió al joven arquero Rubén Cordano, que un programa radial (BNN Noticias), dijo que lo habían apartado del plantel profesional por negarse a renovar contrato por cinco años más.

Jordán considera que Cordano está mal asesorado por sus representantes de la empresa Capital Group Sport Management de Argentina, quienes le han metido al futbolista que lo están extorsionado.

El titular de la academia sostiene que de ninguna manera quieren aprovecharse de Cordano y aclara que en este asunto primero está trabajar en beneficio de una institución que forma a cientos de niños y jóvenes que juegan y viven en el club como si fuera su casa.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Nadie lo ha botado ni lo ha extorsionado (a Cordano). Si no juega es porque el entrenador lo decide. Además, cuando se refiere al tema termina diciendo que la última palabra la tienen sus representantes. Blooming es un club serio y por eso todas sus negociaciones la hace por escrito no de palabras”, sostuvo el directivo, quien lamentó la actitud de los representantes de Cordano, quienes no responden a la propuesta que se le hizo porque al parecer están de vacaciones.

Jordán informó que la última oferta de la entidad celeste es que el arquero, de 21 años, firme un nuevo contrato de tres años y que percibirá un salario mensual de 5.500 dólares, con la variable que en un par de meses más perciba $us 1.500 más.

“Puede terminar el año ganando 7 mil dólares y de aquí un tiempo 10 mil, mucho más que Hernán Boyero, que en su tiempo fue el jugador mejor pagado por Blooming porque se le pagó 9 mil dólares”, dijo Jordán, que entiende que esto puede darse tomando en cuenta que los buenos futbolistas perciben estas grandes cifras y tienen que aprovecharla porque la carrera del jugador es muy corta.

El directivo adelantó que de esta última propuesta no pueden salir, ya que por responsabilidad con la entidad no pueden salir del presupuesto asignado para la temporada.

“Le hemos hecho conocer esta posición, pero sus representantes no responden. Si están firmes, ojalá que se compren un equipo y lo (Cordano) lleven a jugar. Por lo visto sucederá lo que les pasó a otros que debían estar en ligas importantes del exterior, pero siguen en Bolivia y de suplente”, puntualizó.

Fuente: https://eldeber.com.bo