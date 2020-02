La anti-Greta Thunberg: quién es la alemana de 19 años que se presenta como la contrafigura de la joven sueca en la discusión por el cambio climático

Seibt, por su parte, detalló cómo lo hizo al participar, en ese mismo momento, del Foro de Realismo Climático que organizó Heartland: “En 2015, aproximadamente, me volví escéptica. Al comienzo no sobre la ciencia acerca del clima, sino más bien sobre la crisis de la migración en Alemania. Y una vez que se empieza a explorar estos temas políticos que están más hacia la derecha, supongo, o en el área del pensamiento libertario, las cosas se salen de control y se empieza a comprender que muchos temas como el feminismo, el género, el socialismo, el postmodernismo y la histeria del cambio climático están relacionados, todos, de alguna manera, y allanan el camino hacia un tipo de totalitarismo muy malo. Y yo siempre he amado la ciencia, también. Así que, de manera natural, me convertí en una negadora del cambio climático. En una escéptica».