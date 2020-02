La candidatura de Evo para senador no fue ideada por el MAS, sino por él

Dijo que la primera vez que pensó en esa posibilidad fue en noviembre pasado, en México, para blindarse ante Estados Unidos.

El expresidente Evo Morales en una anterior conferencia de prensa en Argentina. Foto: AFP

La candidatura de Evo Morales para senador o diputado por Cochabamba no fue ideada por las organizaciones del MAS, sino por él mismo ya en noviembre pasado en México y, después -en enero-, en Argentina, según sus propias declaraciones al diario La Nación de Buenos Aires publicadas el 31 de enero reciente.

“Usted acaba de firmar un poder para que gestionen su inscripción como candidato a diputado o senador por Cochabamba. ¿Cómo surgió la idea de ser legislador?”, le pregunta el periodista.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Cuando, en noviembre, viajé a México como refugiado, comencé a pensar en la posibilidad de presentarme como diputado para blindarme frente a estas amenazas (norteamericanas). Estados Unidos me tiene en la mira desde hace rato. La semana pasada (última semana de enero) tuve una extensa reunión en Buenos Aires con mis abogados, entre ellos el juez español Baltasar Garzón, que me dijo: ‘Evo, los gringos no quieren verte ni pintado’. Por eso se consolidó la posibilidad de esta candidatura a diputado o senador”, respondió el expresidente.

En ningún momento de la entrevista Evo Morales dijo que su postulación se deriva de una decisión de los movimientos sociales del MAS, como ese partido político dio a entender desde un inicio.

El miércoles 29 de enero, antes de que oficialmente el MAS anunciara que sería uno de sus candidatos a senador, Evo Morales ya envió una carta poder a su abogado Wilfredo Chávez para que lo inscriba como candidato a senador o diputado por el MAS para las elecciones 3 de mayo.

Con ese poder, Morales autorizaba a Chávez a realizar los trámites que correspondan ante el Servicio de Registro Cívico (Sereci), el Servicio de Identificación Personal (Segip) y el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap). Esos documentos son indispensables para su registro como candidato ante el Tribunal Supremo Electoral, como finalmente sucedió.

Pero en una entrevista para radio El Destape (Argentina) difundida el 30 de enero, Morales dio otra versión sobre cómo se dio su postulación. Afirmó que fueron los militantes de su partido que le invitaron a ser candidato.

«En mi departamento me han pedido ser candidato a diputado nacional o senador. Todo dependerá del municipio donde he vivido: Cochabamba. Hace tiempo pensé dejar la política, porque nosotros ganamos la elecciones y lamentablemente nos robaron. Incluso teniendo en cuenta el informe de la OEA. Tenía pensado ir a Cochabamba. Pero ahora me han provocado y tendré que responder con la política», sostuvo.

Esta srgumentación del expresidente es similar a la que solía usar cada vez que se le recordaba que había prometido ya no postularse como candidato a la presidencia en las últimas elecciones. “Yo no quiero. Pero tampoco puedo decepcionar a mi pueblo. Por eso desde el principio dije, yo no busco cargos, a mí me buscan”, dijo, por ejemplo, a la BBC de Londres en diciembre de 2017.

Página Siete Digital / La Paz