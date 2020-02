La inesperada aparición de Gloria Trevi como modelo en el Fashion Week de Nueva York

“A la hora de que iba caminando, primero entré así como que: ¿qué onda?, soy de las más chaparritas de toda las modelos que hay aquí, pero cuando la gente me empezó a aplaudir y a reconocer, sobre todo los hispanos que estaban el evento, obviamente que me empecé a sentir súper querida. Sobre todo sentí eso, me sentí querida en la pasarela”, añadió la intérprete de Todos me miran.