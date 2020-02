Lili, la pintora que convirtió los botines de Messi en obras de arte

lunes, 17 de febrero de 2020 · 00:03

Fuente: paginasiete.bo

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Paola Calle / La Paz

Desde hace seis años sus lienzos son botines de fútbol. Amaba pintar pero nunca se imaginó que se podía plasmar la pasión de las canchas en sus obras. Lionel Messi la impulsó cuando quería tirar la toalla. La paraguaya Lili Cantero es una de las artistas más destacadas del mundo en su especialidad. Vive en Bolivia para acompañar a su novio Teodoro Paredes, defensa de Bolívar.

Cantero es contadora, pero también estudió diseño. Su arte en el fútbol nació en un proyecto universitario. Creó “una serie de alpargatas” que sorprendieron a sus amigas. El producto fue comercializado rápidamente y el éxito llegó hasta el mundo del fútbol. Su amigos le pidieron pintar sus botines. Ella “decía que no, por el material difícil de pintar”, pero se trazó desafíos, investigó y lo hizo.

En el rubro de pintar botines hay aproximadamente 10 artistas. La paraguaya es la única mujer en el medio y la única representante latinoamericana.

Por ahora vive en la ciudad de La Paz, es novia del defensor de Bolívar Teodoro Paredes, uno de los motores para que Cantero no se rinda y siga consiguiendo logros importantes en su carrera como artista.

Su arte se plasmó en los botines de Lionel Messi, Carles Puyol, Paolo Guerrero, Roque Santa Cruz, Dani Alves, Milton Benítez, Paulo da Silva y Maxi Rodríguez, entre otros.

Zapatillas de Leonel Messi convertidas en obras de arte.

Foto: FIFA

Lili Cantero contó a Página Siete cómo comenzó con este arte y qué siente al momento de crear cada diseño.

“Es la herramienta de trabajo de un jugador, que esté intervenido, que el diseño esté inspirado es único, es mostrar mi trabajo al mundo. Quiero que los jugadores se sientan conectados con lo que hago”, explicó.

Para Cantero, ver el producto final representa muchas cosas, cada botín requiere de un proceso minucioso.

“El primer botín que pinté fue para Milton Benítez, pero me había pedido que pinte la cara de Bob Marley, con los colores del rey y fue así súper difícil y ese fue el primer botín y le gustó mucho”, contó.

Todo el trabajo que realiza es a mano, usa pintura acrílica, pinceles y en algunas ocasiones aerógrafo. Tiene clientes exigentes, pero eso no es un inconveniente para ella, le gusta la exigencia, pues se considera “bastante perfeccionista”.

Durante las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018, un jugador de la selección de Paraguaya le pidió un botín, ese fue un gran salto para destacar su trabajo.

“Hubo momentos determinantes en mi carrera. Primero, cuando empecé a pintar empecé con un jugador de la selección paraguaya y él usó en un partido de eliminatorias y ese fue un paso muy importante para mí porque tuvo repercusiones internacionales. Después, lo que me marcó en un antes y después de todo, fueron los botines de Lionel Messi”, recordó.

Messi publicó en sus redes sociales sobre los botines que le obsequió la paraguaya Lili Cantero.

Foto: FIFA

El antes y después de los botines de Messi…

A mediados de 2017, Cantero decidió no pintar más, era una etapa decisiva. Estaba en la recta final de su carrera. Además, vivir del arte es complicado en el continente. Quería despedirse de su hobby, “a lo grande” .

“Iba a dejar de pintar en ese momento y ya estaba en una etapa decisiva de seguir o no con ese hobby porque eso era en ese momento. Dije que serían los últimos botines que iba a pintar. Se los envié a un amigo que estaba en Barcelona para que se los entregue y él (Messi) los dejó en el club como un regalo más de un aficionado, y unos meses después vi la foto y supe que recibió, que les gustó y fue una reafirmación de que debería seguir pintando por uno de los mejores jugadores (sonríe). Imagínate que él debe recibir cosas geniales y para mí fue increíble y dije que debería seguir pintando. Le regalé eso”, rememoró.

Para plasmar el arte en los botines del 10 del Barcelona, ella investigó. Vio todas las entrevistas que concedió el 10 del Barça y decidió que su historia se represente de manera simbólica.

“(Messi) él se sintió súper conectado me imagino. Leí todo de él y el botín era la historia de su trayectoria y todo eso era parte de su vida, era simbólico para él. Era el momento de decir que no sabía si iba a ser el último botín y decidí que sea para un grande y lo elegí y le envié para ver que pasaba. Después pude conocerlo personalmente y su familia se contactó conmigo y muchas cosas pasaron que me mostraron que debería seguir pintando”, narró.

La única mujer latinoamericana

“Somos como 10 personas en el mundo que pintamos botines y todos son hombres. Soy la única mujer que hace esto y encima la única latinoamericana. Así que como que es un orgullo representar este continente”, destacó la pintora de 27 años.

El mensaje que destaca es de “perseverancia”. Tuvo muchas críticas pero no se rindió. A través de su trabajo muestra que la mujer puede estar en un ámbito competitivo.

“La verdad que es una lucha constante, pero es más que las personas acepten pero en el ámbito del fútbol me respetan y conocen la seriedad con la que trabajo. Pero las personas que no están en el ámbito es como que tienen prejuicios, entonces es ahí donde se siente eso pero trato de que no me afecte pero es realidad del mundo y nada. Sí tengo que recalcar y duele en Latinoamérica no se valora a la mujer y al artista”, argumentó.

No lleva la cuenta de cuántos botines pintó, “más de 50 (sonríe)”, pero a cada uno le da su pasión, dedicación y profesionalismo.

Desde Bolivia

Le gusta el país. Sigue de cerca el fútbol boliviano, no sólo por ser la compañera de Teodoro Paredes, sino porque le gusta el deporte rey.

“Bolivia, es muy linda, me gusta mucho el país, además acompañarlo a Teo en su carrera y la gente es muy cálida y buena”, consideró.

El proceso de los botines

Cada elemento que tiene el botín debe ser perfectamente plasmado, debe representar la esencia del jugador.

“Es todo un proceso creativo, si puedo lo entrevisto (al jugador) o investigo. Si trabajo con clubes debo elegir los elementos clave para que el diseño quede lindo, después es intervenir sobre la superficie. Generalmente pido dos a tres semanas para trabajar tranquila. Soy muy perfeccionista con mi trabajo y siempre me exijo”, explicó la paraguaya.

¿Qué cuesta más, diseñar o pintar? Los dos (sonríe) porque cada diseño es un desafío porque debo esperar desde cero ver la esencia de la persona. Aparte del proceso de pintado, a mí me gusta que uno pueda ver. Si ves desde afuera no ven, pero hay detalles en cada diseño, me gusta jugar con los detalles”.

La artista paraguaya inició su trabajo hace seis años.

Foto: Víctor Gutiérrez/ Página Siete

Embajadora femenina FIFA

El trabajo de la paraguaya fue destacado por FIFA y Conmebol. Es un logro para ella, no pensó llegar tan lejos, pero es un elemento más que la motiva a seguir creciendo y trazándose nuevos desafíos.

“Es algo súper lindo. Cuando empecé a pintar era un hobby, pero llegar a estas instancias de ser embajadora femenina para FIFA es lindo y tener la oportunidad de mostrar mi trabajo es lindo. Me llena de orgullo porque cuando empecé no estaba en mis sueños y es una señal que mi trabajo es valorado”, manifestó.

La artista Cantero, sueños y metas

“Cuando pinto estoy tan concentrada, miro y me pierdo en el diseño, es muy lindo, me gusta cuando reciben los botines. Ese momento es único, yo le entregué a Puyol, a Maxi y eso es más lindo, es algo que me encanta la reacción”, resaltó

Se abrió espacio en un mundo complicado, pero no se da por vencida. Demuestra cada vez lo apasionada que es con su trabajo y por lo mismo se trazó nuevos objetivos.

“Mi sueño es tener mi propia marca de toda la indumentaria, jugar con los textiles, que tengan colores que sea algo con lo que me sienta identificada y siempre pienso en grande, soy visionaria. Eso quiero, que sea una marca grande, quiero poner un programa de televisión y que sea vea todo. Ahora tengo un viaje a Catar, son cosas que me tocan vivir y quiero mostrar eso, lo que es la vida de un artista y después hacer colaboraciones con los clubes, hacer diseños, ediciones limitadas y de por ahí entrar en la indumentaria oficial”, apuntó.

Los botines que Cantero pintó para Marcelo Claure.

Foto: FIFA

Su conexión con Bolívar

Lili Cantero envió unos botines a Marcelo Claure. Los hinchas y el presidente del club destacaron su trabajo como una de las mejores del mundo en su especialidad.

Fuente: paginasiete.bo