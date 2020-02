Lionel Messi y Diego Maradona acaparan la atención en la previa de Napoli y Barcelona por la Champions League

Messi y Maradona, unidos por el balón y por el duelo entre Barcelona y Napoli. Foto: Twitter Barcelona

El 20 de octubre de 1976, un tal Diego Armando Maradona debutó en la primera de Argentinos Juniors contra Talleres. Fue 1 a 0 para los cordobeses, pero los ojos se centraron en el joven de 15 años con su cabeza cubierta de rulos y una zurda hipnótica.

Pelé se retiraría el 1 de octubre de 1977, en un amistoso entre el Santos y el Cosmos, clubes donde militó y forjó, junto con sus actuaciones en el seleccionado brasileño, su propia leyenda, su reinado.

Aquel retacón de 1,66 que no dejaba de gambetear, de poner en ridículo a rivales, ganaría en 1979 el Mundial Sub 19 y comenzaría a poner en jaque a la monarquía de Edson Arantes do Nascimento. El debate sobre quién era mejor, comenzaba a escribir su capítulo más polémico, por lo menos hasta los primeros años de la década de 2000. Otros competidores como Michel Platini, Zico e incluso Johan Cruyff también eran admirados, pero quedaron un escalón más abajo.

Messi reconoce el San Paolo, un templo maradoneano. Foto Reuters

El 16 de octubre de 2004 se presentó en sociedad un joven rosarino llamado Lionel Messi. Contratado por el Barcelona algunos años antes con el compromiso de hacerse cargo de su familia y de su tratamiento por el desarrollo tardío.

La AFA, alertada de su existencia, organizó un amistoso relámpago contra Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors para que se ponga la camiseta argentina y terminar con cualquier chance de que defienda los colores de España a nivel selecciones.

Trece años después, Messi, su talento, sus récords, sus títulos, sus goles y sus gambetas, sigue poniendo en jaque el reinado de Maradona, en tierras donde Maradona desembarcó en Europa, como Barcelona y a horas de visitar por primera vez las entrañas del imperio maradoneano: Nápoles, por la ida de los octavos de final de la Champions League. Nada menos.

Diego, en sus horas más gloriosas en el sur italiano. Foto AP

En ese contexto, Gerard Piqué y Quique Setién, defensor y entrenador del Culé, respectivamente, enfrentaron los micrófonos en la conferencia de prensa previa al duelo y las consultas sobre ambos números 10 fue inevitable.