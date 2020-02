Marcelo Martins: “Volveré a jugar con el Cruzeiro como si fuese la primera vez”

Marcelo Martins Moreno está ansioso de su debut nuevamente con la camiseta del Cruzeiro. El atacante boliviano, de 32 años, podría jugar el domingo su primer partido con la camiseta azul, cuando enfrenten a Uberlandia por el torneo goiano.

El Flecheiro afronta su tercera etapa en este club del estado de Minas Gerais, aunque confesó, según informa el diario Globoesporte, lo espera como si fuese la primera vez y con ganas de brindarse en un ciento por ciento en el partido que le toque jugar.

“Sin duda que quiero dar todo lo mejor dentro del campo de juego. Soy consciente que no estoy en un cien por ciento de mi preparación, pero una vez dentro de la cancha y al ver el estadio repleto de gente las cosas cambian. Volveré a jugar como si fuese la primera vez”, dijo el ariete boliviano muy emocionado por volver a defender los colores de la Raposa.

En su primera etapa (2007-2008) en el Cruzeiro, Martins jugó 37 partidos y marcó 21 goles. En la segunda (2014), disputó 57 encuentros y anotó 24 conquistas. En total, el goleador cruceño suma 93 partidos con el cuadro de Belo Horizonte y convirtió 45 goles.

“Tuve que esperar cinco años para volver. Agradezco al Cruzeiro que me dio la oportunidad de estar aquí, de poder estar con la hinchada que siempre me respetó y que desde el primer momento que llegué al club me ofreció su cariño. Llegué como un desconocido del Vitória de Bahia y tuve que trabajar mucho para ganarme ese cariño de los hinchas”, sostuvo.

Cruzeiro ocupa el quinto puesto de la tabla del torneo goiano tras la disputa de seis fechas. El líder es Tombense con 14 puntos, tres más que la Raposa.

Fuente: https://eldeber.com.bo