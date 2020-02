Martins está dispuesto a renunciar a $us 11 millones

miércoles, 12 de febrero de 2020 · 00:00

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete / La Paz

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Para sellar su salida del club chino Shijiazhuang Ever Bright, el delantero boliviano Marcelo Martins Moreno está dispuesto a renunciar a más de 11 millones de dólares, lo que le permitirá volver al fútbol brasileño, informaron desde Brasil.

Martins tiene acuerdos adelantados para volver al Cruzeiro. “Marcelo Moreno y su agente ya han tenido una conversación con el presidente del club chino, exponiendo el deseo de regresar a Brasil. Para esto, el atacante estaba dispuesto a renunciar a unos 11 millones de dólares, una cantidad que tendría que recibir en el resto del contrato, que es válido hasta el final de 2021”, informó Globoesporte.

El club chino aún no respondió a Martins, lo que quiere decir que las partes no comenzaron el proceso de formalización de la rescisión. El boliviano es optimista. La tendencia, sin embargo, es que el delantero sea liberado sólo después de que Shijiazhuang Ever Bright haya contratado a un reemplazo, ya que el delantero boliviano fue uno de los principales hombres del club.