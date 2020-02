Hace unos días ocurrió algo en el templo de Cotoca que ha sido motivo de numerosos comentarios en las redes sociales, incluyendo las reacciones de algunos representantes de la Iglesia Católica que no aprueban acciones como esa y que aseguran haber sido sorprendidos por rituales que ellos no hubieran aprobado. En todo caso, han recomendado abstenerse en el futuro de tales manifestaciones y cuando se trata de asuntos religiosos es mejor no andar con picardías, no vaya a ser que se repita aquel pasaje bíblico que muestra la única vez que Jesucristo montó en cólera, al descubrir a los mercaderes haciendo negocios dentro del templo. No hay duda que Dios puso su de su parte para que podamos deshacernos de la dictadura y lo hizo porque había quiénes pretendían tomar su lugar en la tierra. Es mejor no pensar si está arrepentido de haberlo hecho.

