Mesa pide al Gobierno cumplir la ley que prohíbe el uso de recursos públicos para campaña

El candidato por Comunidad Ciudadana Carlos Mesa pidió hoy al Gobierno cumplir lo que manda la ley respecto a la prohibición del uso de los bienes del Estado para hacer campaña electoral, y calificó al Decreto 4159 promulgado ayer por la presidenta Jeanine Áñez como “una redundancia de carácter publicitario para tratar de mostrar una actitud de transparencia”.

Mesa, en una conferencia de prensa desde Santa Cruz, señaló que la norma promulgada ayer, que prohíbe hacer uso de bienes públicos en campaña, por parte de los servidores públicos es un Decreto que el Ejecutivo emite para regularse a sí mismo “cuando hay una ley que establece claramente esa limitación, los elementos de la Constitución y de la Ley no requieren de un Decreto especial para ello, es obvio que a través de nuestro sistema legal y a través de nuestro sistema constitucional no se puede hacer uso de bienes del Estado para una campaña, eso lo plantea también la Ley Electoral”.

La presidenta Áñez promulgó ayer un decreto que prohíbe el uso de vehículos, aeronaves, embarcaciones y otros medios de transporte oficiales del Estado en actos proselitistas, además instruye que no se puede hacer campaña en jornada laboral ni utilizar recursos públicos para la difusión de propaganda electoral por cualquier medio de comunicación masivo o interactivo estatal, entre otras disposiciones”.

Gustavo Pedraza, candidato vicepresidencial por CC cuestionó que el día que (el Gobierno) publicó ese decreto supremo, se conoció que el nombre de la alianza que postula a la presidenta Añez, sea el mismo que el Gobierno está aplicando a dos programas: Juntos contra el Dengue y Juntos contra las drogas.

“Esta es una señal clarísima de que el Gobierno no puede desdoblar la gestión gubernamental de la gestión de campaña, y el Ministro desprecia la inteligencia de los bolivianos cuando dice que es una casualidad. No puede ser una casualidad que el slogan de dos programas y el nombre del partido de la presidenta sean el mismo. Entonces esta es una evidencia irrefutable de que el gobierno ha empezado a utilizar no solo los recursos públicos, sino programas completos, en este caso contra las drogas y contra el dengue, aprovechando y reafirmando lo que dijimos al principio, no se puede desdoblar la candidatura de la presidencia, eso es imposible, por tanto, estamos ante una campaña desigual y una réplica de lo que hacía Evo Morales”, afirmó.

