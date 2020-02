Michael Bloomberg evalúa ofrecerle a Hillary Clinton que sea su compañera de fórmula para las presidenciales en EEUU

Clinton, ex primera dama, ex senadora por Nueva York y ex secretaria de estado de la administración Obama, aseguró en noviembre que estaba recibiendo una serie de llamadas en las que se le instaba a reconsiderar su decisión de no participar en la carrera de 2020. Sin embargo, a principios de este mes, dijo que no iba a presentarse a la presidencia pero, a regañadientes, dejó abierta la puerta para estar en la boleta de otra persona. “Nunca digo nunca porque creo en el servicio a mi país, pero eso no va a suceder”, dijo en una entrevista con Ellen DeGeneres. Hasta ahora no se pronunció sobre los rumores de una posible fórmula con Bloomberg.