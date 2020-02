Ministro de Gobierno le pide a la Policía no defraudar a Jeanine Áñez

La Paz.- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, felicitó este pasado martes a la Policía por su labor en la recuperación de la democracia y le pidió a esa institución no defraudar a la presidenta Jeanine Añez.

“Nos tocó una mujer que nos ha demostrado que no había sido débil la mujer, si no es muy fuerte y nos sentimos orgullosísimos de poder estar al mando de una mujer en el país, porque nos está dando la certidumbre, nos está dando el camino correcto para avanzar, no la defraudemos. No perdamos la oportunidad que hemos tenido de recuperar la democracia”, señaló la autoridad.





Fuente: Detrás de la Verdad

