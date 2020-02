Ministro de Justicia pide investigar contactos de militares con Evo

El Ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, señaló que la Fiscalía y todo el aparato del Estado deberían investigar los contactos que Evo Morales reveló tener con militares, porque se estaría hablando de la organización de un “golpe de Estado”.

“Debería (la Fiscalía) iniciar una investigación, porque lo que ha dicho (Evo Morales) es que hay militares que se están organizando para tomar el gobierno de manera no democrática”, manifestó el Ministro.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La pasada semana, tras su inhabilitación como candidato a senador, Evo Morales reveló que tiene contactos con “militares patriotas” y policías, descontentos con la situación actual del país.

Coímbra consideró que corresponde una investigación y, además, pidió a las agencias de inteligencia y todo el aparato del Estado estar alertas y elevar informes ya que Morales “es un hombre autoritario que no cree en la democracia”.

“Es un hombre que no está dispuesto a seguir las reglas del juego: lo demostró cuando tiraba rodillazos en la cancha de fútbol”, agregó .

La autoridad insistió que “todo el aparato gubernamental, tanto de la Policía, como de los militares tienen que estar alerta y emitir un informe al respecto para seguir los procesos”.

Coímbra señaló que el expresidente pretende convulsionar al país porque cree en la fuerza y no en la democracia. “Cuando las reglas del juego no están a su favor, cuando él no puede ganar en la cancha (…) quiere embarrar la cancha y quiere desprestigiar el proceso electoral”, alertó.



Fuente: erbol.com.bo