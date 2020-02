Murillo: Wilfredo Chávez no está buscado, pero no es un «angelito» y se lo está investigando

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, negó que exista una orden de aprehensión contra Wilfredo Chávez, exministro que ahora funge como abogado de Evo Morales.

Murillo aseveró que Chávez, si bien no está buscado, no es un “angelito” y está siendo investigado, aunque recalcó que actualmente no tiene una causa judicial abierto en su contra.

“El señor Wilfredo Chávez puede salir el tranquilo a las calles, nadie lo está buscando. Ahora, el señor Wilfredo Chávez no es un angelito, tiene múltiples vinculaciones con varios temas. Es verdad se lo está investigando, cómo se está investigando a la mayoría del masismo que ha gozado del poder durante 14 años”, sostuvo.

Murillo respondió así a Evo Morales, quien denunció que existe una orden de aprehensión contra Chávez, por lo cual el abogado se puso a buen recaudo en la Embajada de Argentina.

El Ministro aseguró que ha consultado con la Policía y el Ministerio Público para corroborar que no existe orden de aprehensión contra Wilfredo Chávez.

Dijo que Morales tiene “problemas severos de salud mental”, porque está denunciando cosas que no existen, como el robo de su documentación. Sugirió a la familia del exmandatario que le someta a un chequeo.



Fuente: erbol.com.bo