Niños de primaria que reprueben una materia perderán el año

Los papás ahora deberán acompañar de forma continua el rendimiento de sus hijos, según el Ministerio de Educación de Bolivia. Maestros aseguran que es una buena decisión.

Decenas de escolares, ayer en el primer día de clases. Foto:Freddy Barragán / Página Siete

Verónica Zapana S. / La Paz

Los niños de primero a sexto de primaria que reprueben una materia perderán el año. Los maestros calificarán sobre 90 puntos el desempeño y el aprendizaje del estudiante en el aula, informó ayer la viceministra de Educación Regular, Bertha Chuquimia.

Los profesores indicaron que con esa medida se dará más responsabilidad a los estudiantes y a los padres, quienes deberán acompañar de forma continua el rendimiento de sus hijos. Los papás piden reforzamiento.

“En la gestión anterior se ha ido manejando mucho que no había reprobación en primaria y eso provocó que la calidad educativa sea baja. Por eso, a partir de esta gestión, se calificará el promedio por áreas como ocurre en secundaria. Esto habilitaría que aquel estudiante que no ha contado con el acompañamiento real de los padres pueda ameritar la retención en el mismo nivel (o la pérdida del año escolar)”, informó Chuquimia.

La autoridad explicó que con la Ley 070 de Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez era casi imposible que un escolar de primaria repruebe un curso porque antes el promedio de aprobación era con la sumatoria de áreas y si en una o dos asignaturas el estudiante reprobaba, las otras materias le permitían pasar de nivel. “Eso ha desvirtuado el verdadero sentido de las capacidades, habilidades y destrezas que el niño debía adquirir en el proceso de formación”, dijo la autoridad.

Chuquimia señaló que los padres de familia se atenían a que los estudiantes no podían reprobar e incluso no enviaban a los escolares a clases. Indicó además que los papás no daban importancia a materias técnicas, como educación física y música, entre otras. “Los padres se deslindaron de responsabilidades. No todos, pero la gran mayoría”, manifestó

Ante esa situación, Educación y el magisterio tomaron esta determinación en las mesas de trabajo que se realizaron la pasada semana.

Desde su postura, el maestro está en la obligación de dar una formación integral y holística al estudiante, pero en este proceso pedagógico se requiere que el padre y/o la madre sea un factor importante en el acompañamiento respectivo de la formación del niño, explicó Chuquimia.

Según el secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, Bladimir Laura, esa disposición fue consensuada con su sector porque la mayoría de los maestros del nivel primario se quejaron por la “dejadez” de los padres. “La responsabilidad de hacer seguimiento también es de los papás, cosa que no lo hacían”, dijo.

El profesor Nelson Salazar aseguró que por este motivo los estudiantes que flojeaban no aprendían y “llegaban al nivel secundario incluso sin comprender lo que leían”.

El presidente de la Junta Nacional de Padres de Familia, Pablo Diez, aseguró que no está de acuerdo con esa disposición. “Es una imposición y no la aceptaremos. Ya no estamos con el anterior Gobierno que imponía todo, ahora las autoridades deben concertar las normas”, sostuvo.

Diez sostuvo además que los niños deben acceder a un reforzamiento como existía antes de la Ley 070.

Según la Ley Educativa, un niño podía tener una semana de apoyo pedagógico si reprobaba en tres materias, y si en esas pruebas no aprobaba recién perdía el año. Este plan se realizaba después de la conclusión de los exámenes del tercer trimestre.

Chuquimia dijo que evidentemente existe un “reforzamiento”, pero éste se desarrolla dentro del mismo trimestre. “También el nuevo reglamento de evaluación establece diferentes modalidades de acompañamiento”, sostuvo.

Calificación sobre 90 puntos

La viceministra explicó que la forma de evaluación también cambiará. Ahora se valorará más el aprendizaje del estudiante en aula y cómo aplica todo en las determinadas áreas. Eso se calificará sobre 90 puntos.

El proceso de aprendizaje se calificará sobre 100 puntos, los cuales estarán divididos en cuatro dimensiones – según la ley- el saber, hacer, ser y decidir.

“En las dos primeras dimensiones se tendrá la más alta calificación, pues valdrá 90 puntos. Es decir que se valorará lo que el niño aprendió de lo que enseñó la maestra (saber) y cómo pone en práctica lo aprendido (hacer)”, dijo la autoridad.

En los otros 10 puntos se calificarán las dimensiones del ser y decidir. “Es decir que el niño no sólo debe saber qué es la solidaridad, sino que debe practicarla. Ahí también se calificarán los principios, el respeto y los valores”.

Hasta el año pasado, la calificación a las cuatro dimensiones era: saber 40 puntos, hacer 40, ser 10 y decidir 10.

El Alto: organizan patrullajes en 50 coles

El programa Escuelas Seguras se activó ayer en las unidades educativas de la ciudad de El Alto, en el marco del primer día de clases. La Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana organizó los patrullajes de prevención y control en 50 colegios de cinco distritos alteños.

Las tareas de patrullaje tienen el objetivo de prevenir y combatir la delincuencia e inseguridad en las escuelas, además en plazas, parques y campos deportivos. Esta tarea estará a cargo de funcionarios de las unidades de “Alerta Ciudadana” y de “Recuperación de Espacios Públicos”, destacó ayer la secretaría de seguridad ciudadana.

“Todo este trabajo es vigilado desde nuestro centro de monitoreo que tiene un sistema de GPS. Este espacio nos permite cuantificar la cantidad de patrullajes que se realizarán durante la presente gestión”, informó ayer Dorian Ulloa, secretario municipal de Seguridad Ciudadana.

Los controles se realizaron en colegios de cinco distritos (1, 2, 3, 8 y 12) del sur de la urbe alteña.

Página Siete