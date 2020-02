Ortiz: “TSE no puede permitir que Evo Morales tenga privilegios por encima de la Constitución”

La Paz

El senador de Unidad Demócrata, Óscar Ortiz, presentó una impugnación a la candidatura del expresidente Evo Morales como senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y manifestó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no puede permitir que se den privilegios por encima de la Constitución Política del Estado.

«El Tribunal Supremo Electoral, no debe permitir que Evo Morales tenga privilegios por encima de la Constitución. Morales no reside en Bolivia y no puede ser candidato», mencionó el senador.

Ortiz remarcó que el exmandatario no reside en el país desde noviembre y solicitó asilo primero en México y después en Argentina.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El TSE informó hoy que aún no existe una resolución para proceder a la habilitación o inhabilitación de Morales.

Fuente: Página Siete Digital