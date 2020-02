Pantoja dice que es víctima de acoso en RRSS por caso Entel: «No sé qué delito cometí»

La exgerente de la estatal boliviana Entel, dijo que no cometió ningún delito ni sustrajo montos de manera ilegal.

La Paz

La exgerente de Innovación y Transformación Digital de Empresa Nacional de Telecomunicación (Entel), Rosario Pantoja, aseguró que el dinero que recibió fue por sus beneficios sociales y no de manera ilegal como, asegura, se dice en redes sociales. La exejecutiva dejó de ser funcionaria de la empresa estatal la primera semana de este mes.

“Fui contratada el 23 de diciembre en Entel para asumir el cargo de gerencia nacional en innovación y trasformación digital, fui despedida el 7 de febrero, por ordenes de mi superior, se me pagó el tema de mis beneficios sociales, los días trabajados, mi desahucio por despido injustificado y a raíz de eso en fecha 12 de febrero publicaron mi nombre en redes sociales como si yo fuera una delincuente, diciendo que yo había sustraído ese dinero de forma ilegal”, dijo Pantoja.

La exejecutiva aseguró que no hizo anda ilegal e incluso ya devolvió el dinero, “Luego de todo ese hostigamiento en redes sociales, insultos y prejuicios, devolví el dinero junto a mis demás colegas y el día de hoy me apersone a Migración, porque no quería tener ningún proceso y para saber si era verdad lo de mi arraigo y ya no me dejaron salir”.

Además notoriamente afectada y llorando manifestaron, “no sé qué delito cometí, yo lo único que hice a lo largo de mi trayectoria profesional es trabajar, el dinero que percibo es para subsistir, para pagar mis gastos, mis estudios y ahora me tienen acá como si habría cometido un crimen, cosa que considero bastante injusto”.

