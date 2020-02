Pedraza dice que Núñez menosprecia la inteligencia de los bolivianos

El candidato a la vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, Gustavo Pedraza, indicó que el ministro de la Presidencia Yerko Núñez menosprecia la inteligencia de los bolivianos al asegurar que es una casualidad que los programas de gobierno hagan alusión a la palabra «juntos», nombre de la alianza liderada por la mandataria Jeanine Añez.

“Es curioso que el día que publica ese Decreto Supremo que es prácticamente una duplicación de norma, ese mismo día se publican slogans de la gestión del gobierno de dos programas ‘juntos contra el dengue’ y ‘juntos contra las drogas’, es una señal clarísima de que el gobierno no puede desdoblar la gestión gubernamental de la gestión de campaña”, dijo Pedraza.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Además criticó las palabras de Núñez, “el ministro (Nuñez) menosprecia la inteligencia de los bolivianos, cuando dice que es una casualidad, no puede ser así. Esta es una evidencia irrefutable de que el gobierno utiliza no sólo bienes del Estado, sino hasta programas completos, aprovechando y reafirmando lo que dijimos al principio, no se puede desdoblar la gestión de la presidencia con la candidatura”.

Pedraza añadió que “estamos en una campaña y una réplica de lo que hacía Evo Morales que usaba dinero del Estado para su campaña”.