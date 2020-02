Periodistas renuevan directiva y piden que no retornen ‘los 14 años de mordaza’

En el marco de un congreso realizado en Potosí, periodistas del país condenaron los abusos cometidos contra la prensa por el anterior Gobierno y pidieron a las nuevas autoridades que no se repitan los errores del pasado.

Periodistas del país aprobaron en su décimo congreso nacional, realizado en Potosí, una declaración en la que condenan los 14 años de mordaza a la libertad de expresión y a los medios de comunicación, además de las mentiras montadas en torno a políticas de Estado desarrolladas por el régimen anterior.

“La mordaza y la mentira de hace 14 años no deben volver a Bolivia”, dice la Declaración de Potosí, reafirmando que sin libertad de prensa no hay democracia y que no claudicaran en la defensa intransigente del Estado de Derecho, la democracia y normas como la Constitución Política del Estado y la Ley de Imprenta. El congreso se realizó el 7 y 9 de febrero.

Los periodistas observaron que «Bolivia vivió un periodo de falsedad, no sólo porque autodenominaron “cartel de la mentira” a los medios de comunicación críticos al régimen del ex presidente Evo Morales, sino porque poco a poco se va desnudando la peligrosa convivencia que tenían con el narcotráfico y la corrupción y que son inciertas esas banderas tendidas sobre la nacionalización, el respeto a los indígenas, la descolonización y el racismo, entre otros», según señala el comunicado difundido.

Asimismo, expresaron su preocupación por la persecución política y el hostigamiento a periodistas como Guider Arancibia del diario El Deber, amenazado por el ex ministro de gobierno, Carlos Romero y por el extraditado por narcotráfico, Pedro Montenegro. El congreso también manifestó su solidaridad con tres informadores de Beni, acusados de espionaje en la casa de la presidenta Jeanine Añez y pidieron un debido proceso.

Nuevos representantes

A pedido de la Asamblea, el periodista Pedro Glasinovic Villafán fue reelegido en la presidencia de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia y como vicepresidente asumió Daniel Castro, de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. La periodista Maggy Talavera, fue elegida para integrar el tribunal de honor de la institución.

El nuevo directorio de la (ANPB) también está conformado por: Félix Espinoza (La Paz) en condición de secretario general, mientras que el potosino Rodolfo Lizarazu fue elegido secretario de relaciones. El secretario de estatutos es René Carvajal, de La Paz, y los vocales son Madeleine Temo (Beni), Mamerto Betanzos (Chuquisaca), Sonia Damián (Oruro) y Guider Arancibia (Santa Cruz).

El Tribunal de Honor está integrado por Ronald Grebe (La Paz), Maggy Talavera (Santa Cruz), Luis Velásquez (Potosí), Juan Carlos Zambrano (Beni) y Etzel Llanque (Oruro).

La delegación cruceña estuvo encabezada por el presidente de la Asociación de Periodistas, Roberto Méndez, Daniel Castro, Guider Arancibia y Ciony Alvarez.

Al final pidieron a los sucesivos gobernantes no volver a incurrir en los mismos errores del pasado. Destacaron el levantamiento del pueblo boliviano en defensa del Estado de derecho y en especial la participación de los jóvenes por tener una visión integral de país; en la que por ejemplo, no se permita regalar nuestros recursos naturales, como estaba a punto de suceder con el litio.