Procuraduría reclama a la CIDH por su trato ‘sesgado’ que perjudica a Cossío, Reyes Villa y otros

El procurador José María Cabrera lamentó que las solicitudes de medidas cautelares por parte de Mario Cossío, Leopoldo Fernández, Gualberto Cusi, Manfred Reyes Villa y otros no hayan sido resueltas hasta el momento.

El procurador del Estado, José María Cabrera, elevó una carta al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, en la que manifiesta que existe “una posición sesgada de parte de la Comisión de CIDH” con relación a la aplicación de medidas cautelares en los casos de Mario Cossío, Leopoldo Fernández, Gualberto Cusi, Manfred Reyes Villa y otros, a diferencia de otros que solicitaron este tratamiento.

“Evidenciamos una indiscutible aplicación de un doble estándar”, advirtió el procurador en la carta.

“Desde diciembre de 2019 a la fecha, la CIDH ha transmitido al Estado cinco solicitudes de medidas cautelares de las cuales en tres decidieron otorgar medidas de protección en tiempo récord, no obstante los argumentos vertidos en los escritos de remisión de información, en los que Bolivia demostró objetivamente que no concurren los estándares legalmente establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humano”, señala la misiva.

“(Se) evidencia que existe una posición sesgada de parte de la CIDH, pues no se halla ninguna explicación que durante el gobierno de Evo Morales, no se haya dado la misma celeridad a las solicitudes de medidas cautelares presentadas en ese periodo, pues por los medios de comunicación se sabe que personas como Mario Cossío, Leopoldo Fernández, Gualberto Cusi, Manfred Reyes Villa, entre otros, solicitaron medidas cautelares empero estas no recibieron el tratamiento procesal que tuvieron aquellos trámites que fueron notificados al Estado entre diciembre de 2019 y febrero de 2020”, dice la carta del Procurador.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

La autoridad lamenta las “diferencias abismales” y considera que se están vulnerando los derechos.

Ver el documento completo en este link: Nota de Procuraduria General del Estado a CIDH (19022020)

Fuente: Procuraduría