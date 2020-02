Prometen 16 ítems al Banco de Sangre ante la sobredemanda

Ante el rumor de que el Banco de Sangre iba a parar como medida de presión por la saturación de demanda y donación de unidades de sangre, debido a la falta de ítems, el director Yitzhak Leigue, informó de que lo que hubo de parte de los trabajadores fue una declaratoria de alarma, pues desde que se instauró el Sistema Único de Salud, la cantidad diaria que producen de 100 unidades de sangre se disparó a 150.

“Nuestro punto débil son los recursos humanos, contamos con 50 a 60 personas que trabajan en el Banco de Sangre (médicos, bioquímicos y técnicos de laboratorio) que se encargan de atender donantes, procesar las unidades de sangre y entregarlas a los hospitales, pero que ya no se dan abasto y nunca nos llegó un refuerzo de la parte médica ni de la parte técnica”, explicó.

Leigue recordó que no solo tienen que generar cantidad, sino también calidad de sangre y explicó que el personal estaba preocupado porque a Santa Cruz llegaron ítems (por la emergencia de dengue y para descongestionar el tercer nivel), pero que al Banco de Sangre no se lo tomó en cuenta. “Nosotros atendemos todos los hospitales del departamento, públicos, privados y las provincias, es decir, los tres millones de habitantes dependen de este banco y no se nos tomó en cuenta para darnos ítems para trabajar tranquilamente, por eso se declaró la emergencia”, subrayó.

Según sus cálculos, el Banco de Sangre necesita 26 ítems entre médicos, bioquímicos, enfermeras y técnicos de laboratorio.

La buena nueva es que el ministro de Salud, Aníbal Cruz, se comprometió a dar 16 ítems que se van a ir entregando de a poco. Hoy el ministerio dará cuatro, la Gobernación seis y posteriormente otros seis. Además, se espera la entrega de otros ítems (10 en total) a mediados de junio.

Este mes se iniciará la construcción del nuevo Banco de Sangre en el San Juan de Dios que estará listo dentro de un año.

Fuente: https://eldeber.com.bo/