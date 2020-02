Pumari: Los políticos tradicionales se pusieron de acuerdo para defenestrar nuestra candidatura

El exlíder cívico potosino y candidato a la Vicepresidencia por Creemos, Marco Antonio Pumari, aseguró al programa No Mentiras, que la expectativa que lanzó por las redes sociales y en la que al final anunció el inicio de su campaña nacional, causó efecto y fue para hacer entender a los partidos y políticos tradicionales, que es necesario realizar una renovación política en este nuevo contexto político que vive el país.

Pumari, dijo que los partidos tradicionales, al parecer se han puesto de acuerdo para defenestrar su candidatura, ya que ellos al principio ya estaban lanzando la falsa expectativa sobre su renuncia o sobre su alejamiento a Luis Fernando Camacho.

Pumari, señaló que nunca iba a renunciar y que tampoco sacamos especulaciones, además que tiene derecho a hacer anuncios.

«Los partidos tradicionales, son parte de la crisis social. La población no solo salio en contra de un Gobierno, sino en contra de un sistema político que no supo manejar el estado, esto derivo a una crisis. Los políticos no pudieron unirse, sin embaro la población si lo hizo», dijo Pumari.

Fuente: No Mentirás, PAT