Real SCZ pierde y toca fondo

Apertura. Los albos ganaban pero se dejaronr remontar. Están con seis unidades y esta fue su cuarta derrota en el campeonato.





Otro traspié tuvo Real Santa Cruz en el Apertura, luego de perder 2-1 contra Palma Flor en su visita a Cochabamba. La ventaja la tenían los albos, pero los locales lograron remontar. El resultado los hizo tocar fondo en el campeonato con seis unidades, al igual que San José y The Strongest, separados por diferencia de goles. Hasta este momento, los cruceños suman un triunfo, tres empates y cuatro derrotas.

Aguantaron en el inicio. Fue el primer choque entre ambos equipos que recientemente ascendieron a la División Profesional, para el hincha era un encuentro aparte, ya que habían medido fuerzas en la Copa Simón Bolívar y el local se quedó con el título por lo que había una cita pendiente entre ambas planillas, al final el elenco de Vinto se fue con los puntos y el gusto de volver a ganar. Pero Real Santa Cruz no fue un rival fácil, al contrario su juego permitió complicarle la vida al local y hasta se dio el gusto de inaugurar el marcador a los 14′; Lucas Gomes convirtió el único tanto para la visita. El plantel local no se dio por vencido, pero la buena lectura de juego del técnico José Enrique Peña no permitió abrir el marcador para el local y así finalizó el primer tiempo con el marcador adverso para el equipo cochabambino.

La arremetida amarilla. La segunda etapa fue para el elenco de Municipal Vinto, pues a los 58 minutos el jugador Jeferson Tabares consiguió igualar el marcador tras un centro de Matías Abelairas, quien aprovechó el tiro libre para enviar la pelota donde estaba atento el autor del gol. La celebración del delantero acabó con la amarilla que le mostró el árbitro Javier Revollo (Oruro). A los 66′, Tabares una vez más apareció para convertir el 2 a 1 mediante la vía del penal; el jugador tomó impulso y con fuerza remató desubicando al arquero Leonardo Romero, quien nada pudo hacer para atajar la pelota y evitar el gol. Minutos después el atacante Municipal Vinto salió expulsado por doble amarilla.

27 de febrero

Real Santa Cruz recibirá a Bolívar en el «Tahuichi» a las 15:00.

Fuente: eldia.com.bo