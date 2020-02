Roca asegura que no debe nada y busca recuperar sus propiedades

Humberto Roca, expropietario de la línea aérea AeroSur, ya está en el país con el objetivo de aclarar los puntos grises que están relacionados con supuestas deudas con impuestos y el no pago de salarios y beneficios a sus extrabajadores.

En cuanto al tema tributario hasta 2019 el Servicio Nacional de Impuestos (SIN) sostenía que la deuda, por el no pago de impuestos, de AeroSur era de unos $us 400 millones.

Al respecto, Roca indicó que para deber ese monto su empresa debió haber facturado unos $us 4.000 millones y puntualizó que en el periodo de tensión con el Fisco AeroSur facturaba unos $us 600 millones.

Cuando se le consultó si sabía el monto que se adeudaba, Roca indicó desconocer, pero reconoció que había algunas deudas con el SIN, pero no de esa magnitud, a tiempo de precisar que en el tema impositivo se está hablando de una personería jurídica que se llama AeroSur y no de Humberto Roca, por lo que desde esta perspectiva aseguró que no tiene ninguna deuda.

“Yo no debo nada al Fisco, tengo un certificado donde indica que no debo un peso”, dijo Roca.

En cuanto al no pago de salarios y beneficios a los extrabajadores de AeroSur, Roca sostuvo que eso se generó en 2012, cuando el llevaba ya dos años fuera del país y que por ello no es responsable de esta situación que a su criterio fue armado por el MAS con el objetivo de quebrar AeroSur para que pueda existir BoA.

Sobre sus bienes, 538 departamentos en edificios en Urbarí y 63 vehículos de colección que fueron anotados preventivamente por la Fiscalía que investigaba supuestos actos de enriquecimiento ilícito, Roca indicó que está en su derecho de recuperarlos.

Se debe distinguir

Sobre la llegada de Roca, Arturo Murillo, ministro de Gobierno, explicó que todos los exiliados que debieron dejar el país por persecución política deben poder volver al país, pues tienen ese derecho. También señaló que se debe saber dividir y reconocer que hay personas que salieron del país por cuestiones políticas buscando el exilio, pero si han cometido delitos en Bolivia, no se permitirá que los casos de corrupción queden impunes.

